الآثار: قصر محمد علي سيكون أجمل من «البارون».. وسنرمم «تحتمس الثاني»

قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار، إنه بعد إقامة الاحتفالية الكبرى لإبراز جمال محافظة الأقصر خلال أسابيع، تشهد مصر احتفالية افتتاح قصر محمد علي في شبرا، موضحًا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركات المقاولات بذلت مجهودا كبيرا، وتم الانتهاء من أكثر 99% من جاهزية افتتاح هذا القصر وسيكون أجمل من قصر البارون، وذلك خلال حواره ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، على «CBC»

متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية سيكون رائعا

وأضاف وزيري، أن هناك متحف عواصم مصر في العاصمة الإدارية الجديدة سيكون رائعًا: «نعمل على جميع الأصعدة من افتتاحات واكتشافات وأعمال ترميم وتمثال الملك تحتمس الثاني الذي كان محطما منذ أكثر من 1500 عام امام الصرح الثامن بمعابد الكرنك، وسنعمل على ترميمه وبالفعل بدأنا أعمال الترميم»، وسيتم تركيب التمثال ليعود إلى حالته التي كان عليها في عصر المصريين القدماء ويزيد وزنه عن 100 طن وارتفاع يفوق 10 متر.

المتحف المصري الكبير سيكون أيقونة العالم في القرن الحادي والعشرين

وأوضح أمين عام المجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار، أن المتحف المصري الكبير سيكون أيقونة العالم في القرن الحادي والعشرين، وأكبر متحف في العالم بمساحة 1500 متر مربع، وتم الانتهاء من جميع أعمال إنشاءاته، وجرى نقل أكثر من 55 ألف قطعة إليه وترميم أكثر من 50 ألف قطعة وحاليا يتم نقل قطع آثار ثقيلة إليه وسيفتتح خلال العام المقبل.