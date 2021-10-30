«لو الأكونت اتهكر».. كيف تبلغ عن قضايا النصب والسرقة الإلكترونية

يتعرض العديد من المواطنين للنصب والسرقة الإلكترونية حيث لا تتوقف الجرائم الإلكترونية خلال السنوات الماضية، من قضايا السب والقذف أو قضايا الابتزاز والتزييف أو قضايا النصب، بجانب قضايا السرقات الإلكترونية.

ويسعى العديد من الأشخاص إلى حماية أنفسهم عند تعرضهم لمثل هذه المواقف والحصول على حقوقهم، وهو ما يمكن فعله عن طريق مباحث الإنترنت التابعة لوزارة الداخلية متخصصة بالتحقيق في جرائم النصب والاحتيال أو السرقة أو التشهير والتهديد والابتزاز والتزييف أو سرقة الإيميلات والحسابات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة طرق التبليغ عن جرائم سرقة الصفحات أو النصب الإلكتروني عن طريق مباحث الإنترنت.

كيفية الإبلاغ عن جرائم الإنترنت

الذهاب إلى مباحث الانترنت بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول – على الطريق الدائري مباشرة.

مواعيد العمل: من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء.

كيف يتم التبليغ داخل مباحث الجرائم الإلكترونية

عند وصولك للمقر بلغهم بتفاصيل شكواك حيث يستقبلك ضابط شرطة ليستمع بالتفصيل إلى بلاغك والاطلاع على ما لديك من دلائل.

بعد استماع ضابط الشرطة يقوم بتحرير المحضر والقيام بالخطوات اللازمة.

عليك تجميع كل ما لديك من دلائل قبل الذهاب مع إحضار البطاقة الشخصية.

لا تخفي أي دليل حتى إذا كان محرجاً، وإذا كان أحد الأدلة متعلقا بحساب «فيس بوك» أو محادثة يجب أن يكون متاحاً للمحقق الاطلاع على الحساب أو المحادثة وقت التحقيق.

من الممكن أن يطلب منك الضابط المسئول فتح حسابك على الجهاز الخاص به أو فتح محادثات سابقة للتحقيق في الأمر.

تختص مباحث الإنترنت، بالبحث في قضايا التشهير–– السب والقذف– سرقة الحسابات والإيميلات– النصب والاحتيال والسرقة– التهديد والابتزاز مقابل الأموال– انتهاك حقوق النشر.

ومن أجل تجنب الوقوع في الفخ، يجب توخي الحذر من المواقع والمعاملات المشبوهة وعدم التعامل أو إرسال أي بيانات أو صور شخصية للأشخاص غير المعروفين أو الذين لا تعرفونهم معرفة شخصية حيث يستدرجونك لترسلوا بيانات شخصية أو صور شخصية ثم يبتزونك لترسلوا لهم المال فيما بعد.