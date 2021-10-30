أعلى 25 سيارة مبيعاً في الهند خلال سبتمبر الماضي 2021
كتب:
أمير مسعد
01:13 م | السبت 30 أكتوبر 2021
سوزوكي ألتو...السيارة الأعلى مبيعاً في الهند
تقرير مبيعات السيارات هو الشيء الوحيد الذى ينتظره الجميع بحماس خصوصاً ترتيب السيارات الأعلى مبيعاً سواء في السوق المحلي أو في العالم، وفي تقرير سابق ذكرنا أفضل و أعلى 25 شركة سيارات مبيعاً في أوروبا خلال سبتمبر 2021 الماضي.
وفي هذا التقرير نستعرض لكم أفضل 25 سيارة و أعلاها مبيعاً في الهند خلال شهر سبتمبر الماضي 2021، والتي تصدرتها كالعادة سوزوكي، بحسب GoMechanic
- احتلت المرتبة الأولي ماروتي سوزوكي ألتو بمبيعات 12 ألف و 143 سيارة خلال سبتمبر الماضي بانخفاض 33.5% عن سبتمبر 2020.
- وجاءت في المركز الثاني ماروتي سوزوكي إرتيجا بمبيعات وصلت إلي 11 ألف 308 سيارة خلال سبتمبر 2021 بارتفاع 13% عن سبتمبر 2020.
- وفي المركز الثالث كيا سيلتوس بمبيعات 9 آلاف و 583 سيارة خلال سبتمبر 2021 بارتفاع 5.5% عن سبتمبر 2020.
- وجاءت تاتا نيكسون في المركز الرابع بمبيعات وصلت إلي 9 آلاف و 211 سيارة بارتفاع 53% عن سبتمبر 2020.
- وفي المركز الخامس هيونداي كريتا حيث وصلت مبيعاتها إلي 9 آلاف و 193 سيارة خلال سبتمبر2021 بانخفاض 34% عن سبتمبر 2020.
- وفي المركز السادس سوزوكي بالينو بمبيعات وصلت إلي 8 آلا و 707 سيارة خلال سبتمبر 2021 بانخفاض 59% عن سبتمبر 2020.
- وجاءت هيونداي فينو في المركز السابع و حققت مبيعات 7 آلاف 924 سيارة خلال سبتمبر 2021 بانخفاض 6.5% عن سبتمبر 2020.
- و ماروتي سوزوكي إيكو في المركز الثامن بمبيعات وصلت إلي 7آلاف و 844 سيارة خلال سبتمبر 2021، بانخفاض 30% عن سبتمبر 2020.
- وجاءت ماروتي سوزوكي واجونر WagonR في المركز التاسع بمبيعات وصلت إلي 7 آلاف 632 سيارة بانخفاض 57% عن سبتمبر 2020.
- وفي المركز العاشر تاتا ألتروز بمبيعات وصلت إلي 5 آلاف 772 سيارة بانخفاض 3% عن سبتمبر 2020.
- وفي المركز الـ11 هيونداي I20 الجديدة بمبيعات وصلت إلي 5 آلاف 153 سيارة بانخفاض 43% عن سبتمبر 2020.
- وجاءت تاتا تياجو في المركز الـ12 بمبيعات وصلت إلي 5 آلا و 121 سيارة بانخفاض 16% عن سبتمبر 2020.
- وفي المركز الـ13 تويوتا انوفا كريستال وحققت مبيعات وصلت إلي 4 آلاف و 724 سيارة بارتفاع 16% عن سبتمبر 2020.
- وجاءت كيا سونيت في المركز الـ14 وحققت مبيعات 4 آلاف 454 سيارة بانخفاض 52% عن سبتمبر 2020.
- وفي المركز الـ15 هيونداي جراند I10 نيوس و حققت مبيعات 4 آلاف و 168 سيارة بانخفاض 60% عن سبتمبر 2020.
- وفي المركز الـ16 جاءت ماروتي XL6 و حققت مبيعات وصلت إلي 3 آلاف و 748 سيارة بارتفاع 80% عن سبتمبر 2020.
- وجاءت ماهيندرا XUV300 الهندية في المركز الـ17 و حققت مبيعات وصلت إلي 3 آلاف و 693 سيارة خلال سبتمبر 2021.
- أما هوندا سيتي فجاءت في المركز الـ18 بمبيعات وصلت إلي 3 آلاف و 348 سيارة بارتفاع 24% عن سبتمبر 2020.
- و ماهيندرا ثار شبيهة جيب رانجلر جاءت في المركز الـ19 بمبيعات وصلت إلي 3 آلاف 134 سيارة خلال سبتمبر 2021.
- أما هيونداي أيورا جاءت في المركز الـ20 و حققت مبيعات 2,862 سيارة بانخفاض 26% عن سبتمبر 2020.
- وفي المركز الـ21 جاءت تاتا Harrier و حققت مبيعات 2,821 سيارة بارتفاع 61% عن سبتمبر 2020.
- و جاءت ماروتي سوزوكي اسبريسو في المركز الـ22 محققة مبيعات 2,793 سيارة بانخفاض 69% عن سبتمبر 2020.
- أما MG Hector جاءت في المركز الـ23 محققة مبيعات 2,722 سيارة بارتفاع 13% عن سبتمبر 2020، وجدير بالذكر أنها تتوفر في مصر باسم "شيفرولية كابتيفا".
- و جاءت في المركز الـ24 رينو كويد محققة مبيعات 2,710 سيارة بانخفاض 40% عن سبتمبر 2020.
- وجاءت في المركز الـ25 و الأخير ماهيندرا Scorpio محققة مبيعات 2,588 بانخفاض 27% عن سبتمبر 2020.