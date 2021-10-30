ملكة جمال الفلبين تفوز بلقب ملكة جمال القارات 2021 «صور»

أعلنت، فجر اليوم، من متحف شرم الشيخ الحديد نتيجة مسابقة ملكة جمال العالم التي أقيمت في أحد المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وقال حسام الشاعر الخبير السياحي وصاحب الشركة المنظمة، إن ملكة جمال الفلبين فازت بلقب ملكة جمال القارات Miss Intercontinental 2021 خلال فعاليات تتويج ملكة جمال القارات التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، بساحة متحف شرم الشيخ بمشاركة 72 متسابقة من خمس قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

وقال الشاعر لـ«الوطن»، إن المسابقة بدأت منتصف أكتوبر الجاري بمشاركة 72 ملكة جمال يمثلن 72 دولة من خمس قارات في العالم، وأجريت المسابقة في دورتها الـ49، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار.

أضاف الشاعر أن الهدف الأساسي من استضافة المسابقة هو تنشيط الحركة السياحية بمدينة شرم الشيخ، بخاصة أن هذا الحدث العالمي تتابعه 72 دولة واختيار المتحف لإعلان الفائزة من خلال الحفل الختامي رسالة واضحة للعالم بأن شرم الشيخ أصبحت أفصل من ذي قبل، وعادت مرة أخرى لاستضافة الأحداث العالمية.

أضاف الشاعر أنه جرى إعداد برنامج حافل للمتسابقات يتضمن العديد من الفعاليات السياحية والاحتفالات الصباحية والمسائية، تتنافس فيها المتسابقات لإظهار مهارتهن في كافة الأنشطة.

وجرى تنظيم رحلات بحرية وسفاري للمتسابقات، بالإضافة إلى الحفلات الليلية ذات الموضوعات المختلفة التي تقام يومياً كالسبعينات والثمانينات والحفلة الاجتماعية للتوعية ضد سرطان الثدي وحفل رعاة البقر والحفل العربي واليوم الخاص بتبادل الثقافات من كل الجنسيات في الأكلات والملبس وغيرها من الموضوعات اليومية.

يذكر أن المسابقة جرت علي عدة مستويات ومراحل للتحكيم جرى خلالها اختيار 20 متسابقة، وجرى تصفيتهن إلى 5 متسابقات بعد مسابقة أخرى، ثم جرى اختيار الفلبينية للفوز بلقب ملكة جمال القارات.