واشنطن تعلن نجاح اختبار محرك أول مرحلة لصاروخ «فرط صوتي»

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، نجاحها في اختبار محرك المرحلة الأولى، من صاروخ فرط صوتي، يعمل على الوقود الصلب، وقالت البحرية الأمريكية، إنَّ برامج الأنظمة الاستراتيجية للقوات البحرية أجرت اختبارًا ناجحًا ثانيًا للمحرك العامل بالوقود الصلب للمرحلة الأولى، فيما جرى الاختبار في ميدان برومونتوري بولاية يوتا الأمريكية.

ثاني اختبار للمرحلة الأولى من الصاروخ

وذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخباريبة الروسية، أنَّ ذلك ثاني اختبار للمرحلة الأولى من الصاروخ، علما بأن الاختبار الأول لها جرى في مايو الماضي. وفي أغسطس الماضي، اختبرت واشنطن، المرحلة الثانية من الصاروخ.

من جهتها، قالت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، إنَّ حلفاء واشنطن في أوروبا ومنطقة المحيط الهادئ يضغطون على إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لاحتفاظها بمبدأ الضربة النووية الوقائية على روسيا.

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن مسؤولين مطلعين أن دولًا مثل: بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وأستراليا تحاول إقناع واشنطن بعدم تغيير السياسة الأمريكية في مجال استخدام السلاح النووي وسط مخاوف من دراسة الرئيس الأمريكي، إعلان مبدأ عدم استخدام هذه الأسلحة أولا ما سيغير الاستراتيجية الراسخة منذ عقود لردع روسيا والصين.

وأكّد بايدن، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على هامش قمة مجموعة الـ20 في العاصمة الإيطالية «روما»، سعيهما إلى تعاون أوثق بين بلديهما من أجل مواجهة التحديات المشتركة رغم التوتر الأخير بين الولايات المتحدة وفرنسا.

مفتش أمريكي يتهم الخارجية و«البنتاجون» بإخفاء معلومات انهيار حكومة أفغانية

بدوره، اتهم المفتش العام الأمريكي لإعادة إعمار أفغانستان جون سوبكو، وزارة الخارجية والدفاع «البنتاجون» بإخفاء معلومات ضرورية لـ الكونجرس والرأي العام لفهم أسباب انهيار الحكومة الأفغانية في أغسطس الماضي، موضحًا أنَّ بعض المطالب التي تقدمت بها الخارجية غريبة، مثل إخفاء اسم الرئيس الأفغاني أشرف غني في التقارير.

وأوضح «سوبكو»، أنَّ الخارجية الامريكية، كانت تسعى أيضا لإخفاء معلومات من نحو 2400 وثيقة مما تبقى على موقعه، فيما اعتبر مكتبه أنه من الضروري حذف معلومات من 4 وثائق فقط.

وكان ممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» في أفغانستان، سلام الجنبي، أن أفغانستان يعيش أصعب الأزمات في العالم، ونظام الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية على وشك الانهيار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.