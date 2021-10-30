عاجل.. انطلاق اجتماعات لجنة "5+5" الليبية في مصر لبحث إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية

انطلقت ثاني اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» في القاهرة، اليوم السبت؛ لبحث إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وذلك بمشاركة المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش، وممثلين عن دول الجوار.

وتعتزم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» خلال اجتماعها الثاني في مصر مناقشة سبل إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، تحت رعاية المبعوث الأممي يان كوبيش، وبما يسهم في دعم الحلول السياسية.

ويتزامن اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في القاهرة، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية، والمقرر إجرائها في 24 ديسمبر المقبل طبقا لخارطة الطريق الصادرة عن الأمم المتحدة.