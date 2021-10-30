تخصيص أراضي أملاك الدولة لإنشاء مشروعات خدمية بأسيوط

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تخصيص قطع أرض من أملاك الدولة، لتوفير خدمات صرف صحي وتضامن اجتماعي ونقطة شرطة للمواطنين بمركزي ديروط ومنفلوط، وذلك ضمن جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور كل من اللواء الدكتور عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والعميد محمد صلاح سكرتير مساعد المحافظة، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، وعدد من قيادات المحافظة.

إنشاء محطة صرف صحي بقرية الجاولي

وقال محافظ أسيوط أنه تمت الموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 816 مترا بقرية الجاولي التابعة للوحدة المحلية بالحواتكة التابعة لمركز منفلوط، لإنشاء محطة رفع صرف صحي لقرية الجاولي، فضلاً عن الموافقة على قرار استيلاء مؤقت لقطعة أرض مساحتها 750 مترا لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها بزمام قرية نزلة رميح، التابعة لمركز منفلوط، وذلك لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

وأشار محافظ أسيوط إلى الموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض أملاك دولة تابعة للوحدة المحلية لقرية بني رافع، التابعة لمركز منفلوط، بمساحة 1003.20مترا، وذلك لإنشاء نقطة شرطة بني رافع عليها، إضافة إلى الموافقة على تعديل قرار تخصيص رقم 60 لسنة 1992، وذلك باستقطاع مساحة 247.30 مترا لإقامة إدارة اجتماعية بمركز ديروط لصالح مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط.

ولفت إلى الاهتمام الذي توليه المحافظة بتحسين وتطوير الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم بكل القطاعات الخدمية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.

رصف شوارع منطقة شركة قلتة بحي غرب ضمن خطة الرصف

من ناحية أخرى، قال محافظ أسيوط، إنه جار استكمال أعمال الرصف بشوارع حي غرب مدينة أسيوط، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021/2022، والتي تأتي وفق خطة المحافظة الشاملة لتحسين ورفع كفاءة الطرق وحالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات في كل أنحائها.

تسوية شوارع ديروط تمهيدًا لرصفها

وأشار المحافظ إلى أنه يُجرى تمهيد عدة شوارع بمركز ديروط، تمهيدا لرصفها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021/2022، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لتحسين ورفع كفاءة الطرق حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية، وتحسين الخدمات في كافة المراكز والمدن والأحياء.