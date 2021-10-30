تنفيذ أكثر من 3500 مشروع في قنا وسوهاج لخدمة 7 ملايين مواطن

قال الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، إن نحو 30 مليون نسمة هم تعداد 10 محافظات بصعيد مصر، وكانوا في 2015، وما قبلها الأقل حظا في التنمية وكانوا يشغلون المراتب الأخيرة في التنمية البشرية وبالتالي كانت هناك رؤية ثاقبة للقيادة السياسية لدعم التنمية المستدامة ومواجهة الفقر، والارتقاء بحياة المواطنين وتغيير حياتهم للأفضل بفعل الإرادة القوية للقيادة السياسية حاليا، وكانت البداية بمحافظتي سوهاج وقنا، حيث كانوا يحتلون المرتبة الأولى في الفقر والبطالة والهجرة الداخلية.

مشروعات تنموية

وأشار الهلباوي خلال انعقاد مؤتمر يوم المدن العالمى، إلى أن برنامج تنمية الصعيد بالتعاون مع البنك الدولي دعم التكتلات الاقتصادية بمحافظتي سوهاج وقنا ومنهم الفركة والتلى وصناعة الأثاث وإقامة العديد من المعارض لهم، وأشار إلى أن البرنامج بدأ تنفيذه في 2018 بمشاركة 4 وزارات والبرنامج تمويله 500 مليون دولار من البنك الدولي ومبلغ مكافئ من الحكومة المصرية والبرنامج يهدف لدعم التنفسية بالمحافظات وترفيق المناطق الصناعية وتحسين بيئة العمل وتطوير الإدارة المحلية ودعم البنية التحتية وإشراك المواطنين في التخطيط واختيار المشروعات، لافتا إلى أن أكثر من 3500 مشروع تم تنفيذها بتكلفة 10 مليارات جنيه وباقي المشروعات جار تنفيذها وهي تتكلف نحو 8 مليارات جنيه.

واستفاد من المشروعات نحو 7 ملايين مواطن بالمحافظات، مشيرا إلى أن المشروعات وفرت 269 ألف فرصة عمل. المشاركة مع أكثر من 8 آلاف مؤسسة أعمال ومصانع وتكتلات بخلاف المشروعات الصغيرة، فضلا عن التدريب وبناء القدرات، ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بالتعاون مع البنك الدولي في محافظتي أسيوط والمنيا.

يوم المدن العالمي

الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة اعتمدت يوم 31 أكتوبر من كل عام ليصبح يوم المدن العالمي «مدينة أفضل لحياة أفضل» للتأكيد على التزام واهتمام المجتمع الدولي بالتوسع الحضري العالمي المستدام، ونشر التنمية الحضرية بجميع أنحاء العالم ودفع التعاون بين البلدان والمدن لتلبية الفرص ومعالجة تحديات التحضر، والحدث العالمي يأتي قبل المؤتمر السادس والعشرين للأطراف «COP-26» في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناح والذي سيعقد في مدينة جلاسكو باسكتلندا خلال شهر نوفمبر المقبل، بما يساهم في توحيد الرسائل والنجاحات.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، على أن من بين أهم أهداف المؤتمر أيضاً هو دعم السياحة المصرية والسياحة الثقافية وسياحة المؤتمرات والتي تتضافر جهود الدولة ووزاراتها لتعزيز فرصها من خلال استضافة مثل تلك الفعاليات الكبرى والأحداث الهامة.