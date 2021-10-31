«لمسة الفراشة» داء مجهول يضرب عظام البعض: «آلام رهيبة ومحدش حاسس بينا»

نسيان دائم يؤثرعلى الحياة اليومية، صعوبة في أداء المهام، بالإضافة إلى شعور بإرهاق دائم وبرودة ووخز في اليدين، أعراض عديدة يتعرض لها عدد كبير من الناس باستمرار تداهم أجسادهم من حين لآخر، عبر بعض المرضى منهم عنها على صفحاتهم الشخصية وجروبات الأطباء بمواقع التواصل الاجتماعي، وعادة ما يتم تشخيص هذه الحالات بالإرهاق البدني أو مشاكل نفسية إلا أنه مؤخراً أطلق على هذا المرض «لمسة الفراشة».

«لمسة الفراشة» هو مرض خطير يضرب ضحاياه في العضلات، وهو عبارة عن ألم عضلي معروف باسم «الفيروميالجيا».

حالات عانت من هذا المرض

أوقات عصيبة مر بها الشاب العشريني «إسلام أحمد»، الذي عانى من التشخيص الخاطئ، ما جعله يعيش فى وهم المرض، إلى حد دفعه إلى إجراء فحوصات طبية على جميع مناطق الجسم دون جدوى، «آلام رهيبة ومتغيرة ومحدش حاسس بوجعى» وفقا لما ذكره لـ«الوطن»، وهو واحد من ملايين حول العالم الذين تعرضوا للإصابة بهذا المرض.

مع بداية هذا العام بدأت الأعراض تظهر على «إسلام» في هيئة آلام متنوعة في العظام بجميع مناطق الجسم، ظهرت بمنطقة الصدر أولا ما دفعه إلى إجراء كشف ظاهرى وفحوصات طبية، وانتهى الأمر بأنه لا يعانى من مشاكل صدرية، ولم يمر وقت طويل حتى انتقل الألم إلى القلب وهنا بدأت الشكوك تدور حول إصابته بمرض القلب، ولكن كالسابق لم يتبين مشكلة في القلب كذلك، ومع تكرار الشكوى في منطقة المعدة رجح طبيبه أن تكون هذه الأعراض ناتجة عن إصابته بجرثومة بالمعدة.

وتابع: «الدكتور قال لى هنعمل تحاليل علشان نتأكد، وبعد كده قال لى معندكش جرثومة لكن فيه التهاب أعصاب وإدانى دواء فضلت آخده شهرين من غير فايدة».

طوال هذه الفترة كان «إسلام»، يبحث عن معلومات حول مرضه الخفى قاصداً كل الأطباء في جميع التخصصات، لينتهي به الأمر بظهور بقع زرقاء ولسعات على الجسم ليشخصه دكتور العظام في النهاية أنه مصاب بمرض «الفيروميالجيا» وبدأ بعدها الشاب العشريني رحلة علاج طويلة.

كان إبراهيم إسماعيل، صاحب الـ29 عاما، يعمل كعادته اليومية فى مجال التسويق، حتى شعر ببعض الدوخة وألم فى المفاصل والعضلات ما جعله يذهب إلى عدد كبير من الأطباء لإجراء عدة فحوصات، متنقلاً بين الباطنة والقلب والمخ والأعصاب، ولكنهم لم يشخصوا الحالة كما يجب، وعن هذه التجربة قال لـ«الوطن»: «تعايشت مع المعاناة إلى أن زادت الأعراض عن حدها، بقيت بتكلم بصعوبة ومفيش دوا بيجيب نتيجة».

خطورة المرض

الدكتور أحمد شريف، استشاري مخ وأعصاب، علق على تلك الحالات السابقة في حديثه لـ«الوطن»، قائلاً إن ما يحدث للشخص الذي يمر بهذه الحالة هو ألم في العضل الليفي والذي انتشر بشكل كبير خاصة في الأونه الأخيرة.

وأكد «شريف» أن أعراضه تتمثل فى سوء الهضم والآم في المفاصل فهناك علاقة وثيقة بين هذا المرض وتناول الأطعمة المحتوية على نسبة عاليه من «الاوكسالات»، حيث أن المشكلة تكمن في حالة وجود مشكلة في التخلص منها بطريقة صحيحة فيؤدى ذلك إلى تراكمها في العضلات والمخ والجهاز البولي والهضمي مسببة هذه الأعراض.

علاج داء لمسة الفراشة

وأضاف استشاري المخ والأعصاب، أن هذا علاج داء لمسة الفراشة، يعتمد في الأساس على تجنب تناول الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من الأوكسالات، مثل (الشوكولاته، البنجر، الجوز، الشاي، السبانخ، البطاطا الحلوة)، وعادة التحسن في الصحة يشعر به المريض خلال حوالي شهر، مؤكداً أن العلاج الطبيعي له دور في رحلة العلاج، فالأمر لا يتوقف على الدواء الكيميائي فقط لتحسين مرونة وتحمل المريض.