حبس شاب عاق ضرب أمه 12 ساعة لخلافات أسرية بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم، من إلقاء القبض على شاب في العقد الثالث من عمره، لتعديه بالضرب على أمه بالعصي والشوم، ما تسبب في إصابتها بنزيف وجروح وكدمات بوجهها ورأسها، إثر خلافات أسرية بينهما بمنطقة المنشية الجديدة، وخُصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلى طوارىء مستشفى المحلة العام.

أمن الغربية يضبط الابن العاق

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باستقبال مستشفى المحلة العام العام سيدة مصابة بكدمات بالوجه وتورم إثر تعدي نجلها عليه.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن ضباط وحدة مباحث الشرطة تحت رئاسة الرائد محمد عمار رئيس مباحث القسم وقوات من الشرطة السرية والنظامية، من ضبط الابن العاق، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية.

صراخ الأم ينقذ حياتها

وأفاد شهود عيان من الجيران، أن الأم أقدمت عليه الصراخ واستغاثت بأهالي المنطقة من نجلها، بعد نشوب مشادة كلامية تطورت إلى قيام الابن بالتعدي عليها لمدة 12 ساعة بالضرب الوحشي بالأيدي والركل بالقدم في الوجه وجميع أنحاء الجسم.

وتابع شهود عيان، أن الأم تعرضت لإصابات بالغة، لدرجة أنها لم تقو على الحركة، مما دفع الجيران بالاتصال بشرطة النجدة.

جهود أمنية لضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة

وانتقلت القيادات أمنية من قوات قسم ثان المحلة مدعومة بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، ونُقلت السيدة إلى مستشفى المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات، وحُرر محضر، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.