حظك اليوم برج الميزان الأحد 31-10-2021 مهنيا وعاطفيا

لا يمتلك مواليد برج الميزان القدرة على التحكم في مشاعرهم وإخفاء ردود أفعالهم، لذا «الوطن» تستعرض حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

تنصحك الأفلاك أن تتجنب الزهو بنفسك وأن تعمل في سرية وكتمان، ونظم جهودك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للوحدة وقد تفتر مشاعرك، اصبر ليومين حتى تتحسن الأحوال، ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان أمير كرارة، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.