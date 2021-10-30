«حركة شباب لبنان» تستنكر تصريحات قرداحي: من يقدر على مقاطعة الخليج؟

اعتبر إيلي صليبا، رئيس حركة شباب لبنان، تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، فيما يخص قيادة السعودية لتحالف دعم الشرعية في اليمن ودور الإمارات العربية المتحدة، «كلام مستنكر بكل المقاييس ولا يحسب إلا تدخلا في شؤون دولة عربية شقيقة ذات سيادة»، موضحًا أن تبني جهات سياسية لحديث وزير الإعلام وتوظيفه في خدمة سياسات معادية للمملكة ودول الخليج، بدلا من محاولة سحب ذيوله واستنكاره شكل نقطة تحول استثنائية في تاريخ العلاقات اللبنانية الخليجية، وهذا ما يجب أن نتجنبه للمحافظة على أفضل العلاقات مع العرب.

من يقدر على تحمّل المقاطعة السعودية والإماراتية للبنان؟

وتساءل صليبا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، «من يقدر على تحمّل المقاطعة السعودية والإماراتية والخليجية للبنان وقطع العلاقات، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية في سابقة لم يشهدها لبنان منذ تأسيسه؟»، موضحًا أن لبنان لا ينظر إلى السعودية إلا كدولة شقيقة عزيزة، ولا يمكن أن ننكر فضلها على وطننا وشعبنا، لافتا إلى أنه لا يمكن أن نعادي السعودية والإمارات والخليج إطلاقا، داعيًا كل اللبنانيين، المقيمين في لبنان والسعودية المؤمنين بعمق العلاقات بين لبنان ودول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، بالحرص على المصالح المشتركة بين البلدين.

ميقاتي يتشاور مع ميشال عون حول تصريحات قرداحي

وكان نجيب ميقاتي، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، قد أجرى مشاورات مع ميشال عون، رئيس الجمهورية اللبناني، حول المستجدات الأخيرة، التي طرأت على الساحة اللبنانية بعد تصريحات جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني، التي انتقد فيها دور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في اليمن، حسبما ذكرت قناة «مداد نيوز» في تقرير لها على «يوتيوب».

وعلى أثر ذلك، أجرى ميقاتي، اتصالا بوزير الاعلام جورج قرداحي، وطلب منه تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية، كما طلب ميقاتي من وزير الخارجية والمغتربين، عبدالله بو حبيب، البقاء في بيروت وعدم التحاقه بالوفد اللبناني، إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، في اسكتلندا لمواكبة التطورات والمستجدات الاخيرة وانشاء خلية لإدارة هذه الأزمة المستجدة على لبنان.