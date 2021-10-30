طبيب يتوقع 1300 وفاة بكورونا يوميا في روسيا حتى نهاية 2021 «فيديو»

قال الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في روسيا، إن سر تزايد الإصابات في روسيا تعرض البلاد لمتحور دلتا في مطلع الصيف، إذ قضى على النسخة الأصلية وحل محلّها.

وتوقع «الأفندي» حدوث كارثة في روسيا حتى احتفالات رأس السنة، تتمثل في حدوث ما يتراوح بين 1300 و1400 وفاة يوميا بسبب الإصابة بفيروس كورونا، كما أن الإصابات اليومية لن تنخفض الآن.

40 ألف إصابة بكورونا في روسيا

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، من تقديم الإعلامي سيد علي: «عندما انتشر المتحور في روسيا كانت نسبة التلقيح ضعيفة، ومنذ أن ظهرت الجائحة وحتى بداية الصيف كان عدد الوفيات 80 ألف شخص، ومنذ دخول الصيف وحتى الآن أصبحت روسيا تشهد 40 ألف إصابة يوميا، و150 ألف حالة وفاة منذ الصيف وحتى اليوم بسبب فيروس دلتا».

وتابع أستاذ علم الأحياء الدقيقة في روسيا، أن الحكومة الروسية لم توعي الشعب الروسي بأهمية الحصول على التلقيح، وأصبحت نسبة التلقيح حتى الآن 25% وهو ما أدى تزايد الإصابات: «الشعب الروسي لم يكن على مستوى الوعي الصحي الكامل واستهتر بالفيروس، وهو ما أدى إلى زيادة عدد الإصابات».

الدلتا يحتل نسبة 100% من إصابات كورونا

وأكد محمود الأفندي، أن متحور «دلتا» يحتل نسبة 100% من إصابات كورونا في روسيا، كما ظهر في روسيا تحور أخطر من متحور دلتا نفسه، يصيب الشخص المصاب به 11 شخصًا آخرين، مقابل 7 أشخاص للمصاب بمتحور دلتا.