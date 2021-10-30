راغب علامة لـ«الوطن»: كنت أتمنى مشاركة زوجتي في مشروعها بالقاهرة

أعرب النجم اللبناني راغب علامة عن سعادته لقيام زوجته مصممة المجوهرات الشهيرة جيهان علامة بعرض مشروعها الخاص بالمجوهرات بالقاهرة وسط مجموعة من أشهر البراندات والماركات العالمية.

راغب علامة: سعيد بعرض زوجتي تصميماتها بالقاهرة

وقال راغب علامة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «سعيد بتواجد زوجتي جيهان ونجلي خالد في القاهرة من أجل عرض تصميماتهما الجديدة»، وأبدى «علامة» حزنه الشديد لعدم قدرته على التواجد في القاهرة برفقتها نظراً لانشغاله ببعض الأعمال الفنية في العاصمة الفرنسية باريس.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تعرض فيها جيهان مجوهراتها بالقاهرة، حيث حضرت منذ عدة أسابيع للقاهرة بالتجمع الخامس وقام بعرض مجوهراتها وحضر وقتها الاحتفال نخبة من الفنانين من بينهم إلهام شاهين وإيناس الدغيدي.

كان «علامة» تحدث عن أولاده مؤخرا في إحدى البرامج التلفزيونية قائلا: «أولادي طيبين بالفطرة وورثوا الحب والمشاعر المرفهة من والدتهم، ودايما ينحازون لوالدتهم»، مضيفًا: «لؤي وخالد علاقتي بيهم قريبة للغاية أشبه بالأصدقاء، حتى ولو أحدهما وقع في قصة حب يطلعني عليها بشكل كامل، ولكنهما يتعلقان بوالدتهما بشكل كبير كونها المرأة الوحيدة داخل البيت».