اليوم.. آخر فرصة للتقدم المباشر للكليات بالجامعات الخاصة

تسدل الجامعات الخاصة، الستار على التقديم المباشر للالتحاق بكلياتها المختلفة، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد أن أتاح المجلس التقديم المباشر للكليات عقب الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الخاصة، على الأماكن الشاغرة سواء بكليات القطاع الطبي أو القطاع الأدبي، مؤكدة أنه سيتم قبول الطلاب وفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس.

رؤساء الجامعات: الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن الحدود الدنيا

وأكدت مصادر بالجامعات الخاصة، أن هناك التزاما تاما لجميع قرارات المجلس بشأن الحدود الدنيا للقبول بالكليات، مع التشديد أيضا والالتزام بالأعداد المقررة لكل كلية من قبل المجلس، منوهة إلى أن نسب الإشغالات بكليات القطاع الطبي بالجامعات الخاصة، تجاوزت الـ 90%، وبالنسبة للقطاع الهندسي 60%، والقطاعات الأدبية تتراوح ما بين 60% إلى 80%، مؤكدة أن هناك بعض الجامعات لم تحقق النسب الكاملة والمقررة لها بالنسبة لأعداد الطلاب المقبولين بها.

الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الكليات التزمت أثناء فتح التقديم للكليات بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بشأن الحدود الدنيا للقبول بالكليات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، أثناء دخول وخروج الطلاب من وإلى الكليات أثناء التقديم.

وأكدت المصادر، أن الدراسة انتظمت في الجامعات منذ 9 أكتوبر الجاري، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، مع التوسع في نسبة التطعيمات ضد المرض، لمنتسبي الحرم الجامعي من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.