إصابة العشرات بالرصاص المطاطي واختناقات في مواجهات مع الاحتلال بالخليل

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وقال شهود عيان، إن مواجهات اندلعت وسط مدينة الخليل مع قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري، المقام على مدخل شارع الشهداء، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز، صوب المواطنين والمحلات التجارية في باب الزاوية، ما تسبب في إصابة شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيًا.

إصابة فلسطيني بالرصاص والعشرات بالاختناق

وأغلقت قوات الاحتلال الطريق المؤدية إلى السوق المركزية في باب الزاوية، وسط مدينة الخليل «شارع بئر السبع»، بحجة السماح للمستوطنين بزيارة موقع أثري في الشارع، يطلقون عليه «قبر عتنائيل بن قنز» احتفالا بما يسمونه عيد «سبت سارة».

واعتدى مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، على مواطنين فلسطينيين في البلدة القديمة بمدينة الخليل.

.. والاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفلا بالقدس

وقال شهود عيان إن المستوطنين، الذين يحتفلون بعيد «سبت سارة» اليهودي، رشوا غاز الفلفل في وجه فتى، ما أسفر عن إصابته بحروق، واعتدوا على عائلته بالألفاظ النابية، وإلقاء القاذورات، في حماية من قوات الاحتلال.

وفي القدس، اعتقل جنود الاحتلال الطفل داوود محمود العامودي بعد الاعتداء عليه قرب باب العامود، وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها في محيط ساحة باب العامود.

وزير الدفاع يوافق على تصاريح بناء للفلسطينيين في المنطقة «ج»

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الليلة، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، وافق على تصاريح بناء للفلسطينيين في المنطقة (ج) في إطار اتفاق بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

يُشار إلى أنه بموجب اتفاق أوسلو، تم تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق هي (أ) و(ب) و(ج). وتخضع المنطقة (أ) لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية أمنيًا وإداريًا بينما تخضع المنطقة (ب) إداريًا للسلطة الفلسطينية وأمنيًا للجيش الإسرائيلي، في حين أن المنطقة (ج) تخضع لسيطرة إسرائيلية مُطلقة ويمنع البناء فيها للفلسطينيين.

جدير بالذكر أن جانتس، زار رام الله في أواخر شهر أغسطس الماضي وأجرى خلال هذه الزيارة محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.