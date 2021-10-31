لو هتاخد سكن إيجار قديم.. 8 حالات يمكن فسخ العقد فيها احذرها

الإيجار القديم، أحد أهم الطرق التي يلجأ إليها الشباب للحصول على سكن لائق بسعر معقول، ولفترات طويلة، ومع ذلك هناك العديد من الحالات التي يمكن من خلالها فسخ عقد الإيجار القديم، التي تم تحديدها في القانون الجديد.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، حالات التي يتم فيها فسخ عقد الايجار القديم، وذلك وفقًا للتقرير التالي..

حالات فسح العقد القديم

وحدد قانون الايجار القديم ضوابط وشروط فسخ العقد في الإيجار القديم في مصر، والتي جاءت كالآتي:

- عدم الالتزام بسداد الإيجار بحسب عقد الإيجار المبرم، ويحق لصاحب الوحدة في تلك الحالة توجيه إنذار للمستأجر والانتظار لمدة أسبوعين لانتظار سداد الإيجار، وفي حال تكرار عدم سداد الإيجار مرة أخرى في التوقيت المحدد يجوز فسخ العقد.

- التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك، وفي تلك الحالة يحق للمالك إقامة دعوة قضائية وفق قانون الإيجار القديم لفسخ العقد، وفي حال الإضرار بالعين المؤجرة من شقة وخلافه، من إزالة حوائط، وقتها يتم إثبات ذلك وإقامة دعوى لإخلاء العين المؤجرة.

- ويحق لصاحب الوحدة إلغاء العقد، إذا اكتشف أنه تم تغيير الاستخدام دون الرجوع إلى المالك، فمثلا لا يجوز تحويل شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة أو محل، وفي حالة حدوث تلك المخالفة من حق المالك إقامة دعوى إخلاء ضد المستأجر.

- ويحق إلغاء التعاقد في حالة استخدامها في أعمال غير شرعية، مثل إدارتها أعمال منافية للآداب العامة، وقتها يتم إثبات ذلك حتى يمكن للمالك إقامة دعوى قضائية.

- ويمكن فسخ التعاقد في حالة تهدم العقار الآيل للسقوط، أو إذا كانت الوحدة المؤجرة تعرض صحة المستأجرين لخطر جسيم، أو استعماله بطريقة ضارة بالصحة العامة.

- ترك المستأجر الوحدة لأحد الأقارب بقصد الاستغناء عنها نهائيا دون علم المالك.