مقتل عنصرين من «البشمركة» في هجوم إرهابي لـ«داعش» بـ كركوك

قتل عنصران اثنان من قوات البشمركة الكردية، في وقت مبكر من اليوم الأحد، جراء هجوم نفذه مسلحون تابعون لتنظيم «داعش» الإرهابي في كركوك الواقعة شمالي العراق، وقال جهاز «مكافحة الإرهاب» في إقليم كردستان العراق في بيان، إن مسلحي التنظيم الإرهابي شنوا هجوماً على الفوج الثاني من اللواء العاشر التابع لوزارة البشمركة في منطقة زركة زراو بمحور كركوك.

وأضاف «مكافحة الإرهاب»، أن الهجوم، الذي تم سيراً على الأقدام وبأسلحة رشاشة، أدى إلى مقتل اثنين من قوات البشمركة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وزارة البشمركة: تم التحذير أكثر من مرة عن نوايا خلايا «داعش» النائمة في شن هجمات

بدورها، أشارت وزارة البشمركة بـ إقليم كردستان العراق، في بيان، إلى أنه تم التحذير أكثر من مرة عن نوايا خلايا «داعش» النائمة، في شن هجمات على القوات الأمنية بعد إعادة تنظيم أنفسهم في مناطق النزاع.

وأكدت الوزارة، على ضرورة تعزيز التنسيق بين القوات الأمنية العراقية وقوات البشمركة والتحالف الدولي للقضاء على التنظيم الإرهابي.

وفي سياق آخر، اتهم زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، أمس السبت، دولا لم يسمها بالتدخل في الشأن العراقي، مشيرا إلى رفضه التحاور معها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال «الصدر»، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن أخبار أخبارا مؤكدة بتدخلات إقليمية بالشأن العراقي الانتخابي والضغط على الكتل والجهات السياسية من أجل مصالح خارجية فيها ضرر كبير على العراق وشعبه.

ودعا زعيم «التيار الصدري»، جميع الدول ذات التدخلات الواضحة، إلى سحب يدها فورا، وعلى الكتل عدم اللجوء إليها وإدخالها في شؤون العراق الداخلية، مضيفا: «نحن عراقيون ونحل مشاكلنا فيما بيننا حصرا».

من جانبها، أعلنت «المفوضية العليا للانتخابات» في العراق، أمس السبت، إتمام عد وفرز محطات جانب الكرخ من «بغداد»، وقالت إنه سيتم عد وفرز مراكز الاقتراع المطعون فيها، اليوم الأحد، في 6 محافظات: أربيل وكركوك وكربلاء والمثنى والقادسية والأنبار، في حين سيكون غدا الاثنين مخصصًا لمحافظة ذي قار، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء العراقية «واع».

وشهد العراق، في 10 أكتوبر الجاري، أول انتخابات برلمانية مبكرة منذ عام 2003، وصوت العراقيون لاختيار 329 عضوا يشكلون البرلمان الجديد، وتنافس في الانتخابات 3249 مرشحا بينهم 950 امرأة.

وتصدر «التيار الصدري»، الانتخابات، وحصول على أكثر الأصوات والفوز بـ 73 مقعداً في مجلس النواب العراقي، وفقا لما ذكرته شبكة «رووداو» الإعلامية.