خبير يوضح أهمية «الشورت بلوك» وأعراض تلفه.. تغيير أم «عمرة»

«الشورت بلوك» أحد الأجزاء الرئيسية والمهمة في السيارة، ويقع في الجزء السفلي للموتور إلى جانب «الجوان» الذي يفصل بين البلوك والأجزاء المرتفعة من المحرك، ويُعرف باسم «وش السلندر»، وترصد السطور التالية أهمية الشورت بلوك، وكيفية اتخاذ قرار تغييره أو عمل عمرة عند تلفه، فضلا عن أعراض التلف.

في هذا الصدد، قال المهندس عمرو سمير خبير السيارات لـ«الوطن»، إنّ قائد المركبة يسمع في كثير من الأحيان، صوت ضجيج أو بالمعنى الدارج «صوت ترزيع»، ويحدث بسبب قلة السوائل أو الزيت الموجود في الأجزاء الميكانيكية الموجود داخل المحرك، والتي تقلل الاحتكاك بين الأجزاء وبعضها.

أعراض تلف الشورت بلوك في السيارة

ويجد عدّة أمور تبيّن وجود أعطال وتلف في الشورت بلوك، وعند ظهورها يجب تغييره أو عمل عمرة، ومنها:

- ارتفاع درجة حرارة مياه التبريد التي قد تصل إلى الغليان.

- ظهور دخان أبيض كثيف خارج من الشكمان بكميات كبيرة.

- صعوبة في دوران الموتور.

- تسريب في زيت المحرك والمياه.

معايير تغير الشورت بلوك أو عمل «عمره» عند التلف

وأشار خبير السيارات، إلى معيارين يجب الأخذ بهما في الاعتبار عند تعمير أو تغيير الموتور «التكلفة والجودة»، موضحا أنّ القرار هنا مسألة حساسة ونسبية، ترجع إلى أنّ الجزء المقرر تغييره أحد أهم الأجزاء بالسيارة، إضافة إلى ثقافة البلد، ونسبة وعي مالك السيارة بهذا الشأن.

وأضاف سمير، أنّه يجب معرفة التكلفة في الحالتين عند عمل العمرة أو عند قرار تغيير الشورت بلوك، وعمل «الحسبة» الضرورية عند العمرة إذا ما كانت السيارة تحتاج إلى طقم شمبر، أو خراطة بساتم، أو تغيير طرمبة زيت وسبائك، إضافة إلى أجرة الميكانيكي، والمخرطة والسوائل والسيور، ومقارنتها بسعر الشورت بلوك عند تغييره، ومن ثم اتخاذ القرار؛ وفي معيار الجودة يجب ضمان القدرة الفنية للمخرطة، وهل سيعمل الفني وفقا للخبرة والإحساس فقط، أم وفقا لقياسات دقيقة، مستعينا بالكتالوج الخاص بالشركة المصنعة.