حكاية خناقة «فيشة وزبادي» في الطالبية: الأول في حالة خطرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على متهم شهرته «زبادي» بتهمة التعدي بالضرب على آخر يُدعى «فيشة»، بمنطقة الطالبية في الهرم، مما تسبب في إصابة الأخير بكسر في عظام الجمجمة والوجه، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى الهرم، في حالة حرجة.

خلافات سابقة بين «فيشة وزبادي»

وبينت التحريات التي جرت حول الحادث، بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أن خلافات سابقة بين الطرفين تجددت اليوم، وأضافت التحريات أن «فيشة» تعدى على والد «زبادي» قبل 4 أشهر، خلال مشاجرة، وتم الصلح بينهما، قبل أن تتجدد الخلافات بينهما، اليوم.

حجر وكتر

وكشفت التحريات التي جرت حول الحادث، أن «زبادي» تشاجر مجددا مع «فيشة» وتعدى عليه بحجر وسلاح أبيض «كاتر»، مما تسبب في إصابة الأخير بكسر في عظام الجمجمة والوجه، وجروح قطعية في الوجه، وتم نقله إلى مستشفى الهرم، حيث أبلغ مسؤولو المستشفى أجهزة الأمن، وانطلقت قوة أمنية قادها العقيد عمرو حجازي، مفتش المباحث، وتمكنت من القبض على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته لجهات التحقيق.