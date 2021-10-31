تساقط أمطار خفيفة بشمال سيناء مع الساعات الأولى لصباح اليوم.. صور

تنشر «الوطن» مجموعة من الصور تظهر تساقط الأمطار على مدينة العريش في ساعات الصباح الأولى لليوم الأحد، حيث تساقطت الآمطار بشكل خفيف على غالبية الأنحاء بمحافظة شمال سيناء، دون حدوث رواكد للمياه بنهر الطريق.

غيوم بسماء المنطقة واحتمالية استمرار تساقط أمطار

هذا وتستمر الغيوم حتى هذه اللحظات بسماء المنطقة، واختفت شمس النهار بشكل تام، مع احتمالية تساقط أمطار بشكل غزير خلال الساعات القليلة القادمة، وتواجد رياح باردة شمالية غربية وارتفاع ملحوظ فى أمواج البحر التى اقتربت من لسان الكورونيش بساحل بحر العريش.

مجالس المدن تستعد لمواجهة الآمطار

وأعلن مجلس مدينة العريش، فى بيان له أن هناك استعدادات تامة لمواجهة الآمطار الغزيرة ورواكد المياه بنهر الطريق، وذلك بالتنسيق مع الآحياء والمديريات، وشركة المياه والصرف الصحى لآستخدام معدات وسيارات الكسح

وأضاف مجلس المدينة فى بيانه، أنه تم عمل بيارات صرف صحى فى عدة مناطق بشارع البحر ومجلس المدينة وشارع البريد والمطافى، وذلك لتصريف مياه الآمطار.

وتمت إزالة بعض الزراعات المحدودة لصغار المزارعين فى مجرى الوادى لعدم تسببها فى إعاقة مرور المياه حال وجود سيل محتمل قادم من جبال وأودية وسط سيناء خلال فترة الشتاء وسقوط الأمطار.

غرفة طوارئ المحافظة تستعد لمواجهة الآمطار

وكان ديوان عام محافظة شمال سيناء، قد أعلن منذ يومين فى إجتماعه التنفيذى عن تشكيل غرفة طوارئ ومتابعات بالتنسيق مع مجالس المدن بالمحافظة ورؤساء الآحياء والمديريات، موضحا أنه لم يتم الإبلاغ حتى اللحظات، عن مشكلات سببتها الأوضاع المناخية وحالة الطقس.