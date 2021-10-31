القصة الكاملة لتعذيب شاب لوالدته بالمحلة.. رفضت تعاطيه للمخدرات (فيديو)

«قلبي على ولدي انفطر، وقلب ولدي عليّ حجر».. هذا هو لسان حال السيدة العجوز التي تقطن في منطقة المنشية الجديدة بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، بعد تعرضها لضرب مبرح ولأكثر من 12 ساعة على يد ابنها الشاب، والذي لم ينظر لأمه بعين الشفقة، وتجاهل كل شيء فعلته من أجله.

وربما كان من الممكن أن تلقى الأم مصرعها بتأثير هذا الضرب، لولا تعالي صرخاتها تحت وطأة التعذيب، فأسرع الجيران داخل شارع الخماري لإنقاذها قبل الفتك بها على يد ابنها «إبراهيم»، والذي دخل في نوبات من الاضطرابات النفسية جراء تعاطيه المواد المخدرة.

التحقيق في تعذيب ابن لأمه لمدة 12 ساعة

في المقابل أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، تعليماته العاجلة إلى رئيس نيابة ثان المحلة بأهمية فتح باب التحقيق في واقعة تعذيب الأم، وكثرة تعرضها للضرب والإهانة على يد ابنها «العاق»، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الاستماع إلى الضحية وابنها المتهم في واقعة التعذيب

كما شدد المحامي العام بانتقال فريق من النيابة العامة وأعضاء من خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع منزل الأسرة، وسماع أقوال شهود عيان للواقعة، وكذلك الأم المكلومة والابن المتهم.

ورصدت «الوطن» في بث مباشر تفاصيل تلك الواقعة من خلال شهود عيان من الجيران، والذين كشفوا تفاصيل المأساة التي تعيشها الأم، والتي كافحت عقب وفاة زوجها طوال 18 سنة ماضية، حيث تحملت المسؤولية للإنفاق على ابنها الذي كثيرا ما تعرضت على يده للضرب والإهانة بالألفاظ النابية لرفضها تناوله للعقاقير والمواد المخدرة.

جهود أمنية لضبط الشاب المتهم بتعذيب أمه

ونجح ضباط المباحث الجنائية بالغربية في ضبط شاب في العقد الثالث من عمره، لتعديه بالضرب على أمه بالعصي والشوم، ما تسبب في إصابتها بنزيف وجروح وكدمات بوجهها، إثر خلافات أسرية بينهما بمنطقة المنشية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى، وخُصصت سيارة إسعاف لنقل الأم إلى طوارىء مستشفى المحلة العام.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باستقبال مستشفى المحلة العام العام سيدة مصابة بكدمات بالوجه وتورم إثر تعدي نجلها عليه.

الابن يعترف بتعذيب أمه لرفضها تعاطيه المخدرات

وبمواجهه الشاب المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية، ورفضها تعاطيه المواد المخدرة.

وأفاد محمد حسن، أحد شهود عيان من الجيران أن الأم الضحية صرخت واستغاثت بأهالي المنطقة من نجلها، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى قيام الابن بالتعدي عليها لمدة 12 ساعة بالضرب الوحشي بالأيدي والركل بالقدم في الوجه وجميع أنحاء الجسم.

وكشف «حسن»، أن الأم العجوز تعرضت لإصابات بالغة، لدرجة أنها لا تستطيع الحركة، ما دفع الجيران للاتصال بشرطة النجدة.

كما انتقلت القيادات أمنية من قوات قسم ثان المحلة تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، مدعومة بسيارة إسعاف لنقل السيدة إلى مستشفى المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.