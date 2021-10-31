وفاة السياسي الكبير عبدالغفار شكر عن عمر ناهز 85 عاما

أعلن طلال شكر، وفاة شقيقة السياسي الكبير عبدالغفار شكر، عبر صفحته على فيس بوك، قائلا: «توفي إلى رحمة الله تعالي أبي وشقيقي وصديقي الأستاذ عبدالغفار شكر، بعد أن أنجز حلمه تجاه جيل السبعينيات، اللهم اغفر له وارحمه برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين، وأسكنه فسيح جناتك، وارزقه الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين، ويُدفن الجثمان بقرية تيرة مركز نبروه دقهلية بعد صلاة العصر، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

المسيرة المهنية لعبدالغفار شكر

وشغل عبدالغفار شكر عدة مناصب، أبرزها نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية في القاهرة، وبدأ حياته السياسية وهو في سن 17 عاما، حين التحق بهيئة التحرير في عام 1953، ثم بالاتحاد القومي عام 1958، ثم الاتحاد الاشتراكي عام 1963، وفي العام 1964 أصبح امينا للتثقيف في تنظيم الشباب الاشتراكي، الذي كان يعتبر أحد الأجهزة المعلنة للاتحاد الاشتراكي.

حياة عبدالغفار شكر

ولد الراحل في 27 مايو 1936 في قرية تيرة مركز نبروة بمحافظة الدقهلية، وتوفي عن عمر ناهز 85 عاما، وكان والدة عمدة للقرية خلفا لجده، حتى تم فصله من العمودية لأسباب تتعلق لمناصرته لحزب الوفد، والتحق شكري بكلية الآداب جامعة القاهرة، وبعد تخرجه شغل عدة مناصب، منها نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية بالقاهرة، ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي السابق.

وانضم شكر أيضا للتنظيم الطليعي الذي أسسه جمال عبدالناصر، كتنظيم سري موازٍ للتنظيم العالمي للاتحاد الاشتراكي، وتركزت اهتماماته البحثية على قضايا التطور الديمقراطي والمجتمع المدني بالوطن العربي، وقضايا وخبرات العمل الحزبي والسياسي، وقضايا التعاون والتنمية الاجتماعية، وقضايا العولمة والرأسمالية وتأثيرها على الوطن العربي.