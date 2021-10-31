مشاهد من عزاء المقدم محمود القللي بالغردقة.. سيرة عطرة وعمرة لروحه

شهدت مدينة الغردقة ملحمة حب وترحم في عزاء المقدم محمود القللي، والذي توفى في حادث سير أثناء عودته لاستلام مهام عمله بإدارة مرور البحر الأحمر، وذلك بحضور الآلاف من المواطنين وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الدين المسيحي وعلماء الدين الإسلامي، وعدد كبير من الأفراد والجنود والضباط والمدنيين العاملين بإدارة مرور البحر الأحمر.

الآلاف في سرادق عزاء مقدم شرطة

واجتمعت الغردقة كبيرا وصغيرا على حب المقدم محمود القللي في مشهد مهيب في سرادق العزاء الذي شهدته الغردقة، أمس، بحضور آلاف المواطنين، كما تحولت صفحات التواصل الاجتماعي لدفتر عزاء.

سيرة عطرة وعمرة على روح المقدم محمود القللي

وقال زملاء الضابط الراحل من الضباط بإدارة مرور البحر الأحمر، إنه كان محبوبا من الجميع، وكان دائما بشوش الوجه، وشهد واجب العزاء ملحمة من أهالي الغردقة في حب المقدم محمود القللي، حيث أكد أحد زملاؤه، اليوم الأحد، لـ«الوطن»، أن عددا من المواطنين المتواجدين بالسعودية أدوا أكثر من عمرة لروح الفقيد الطاهرة، كما رفع عدد من المواطنين صوره على العمارات، وأصبحت سيرته العطرة هي السائدة الآن في الغردقة.

وفاة مقدم شرطة في حادث سير بطريق رأس غارب

وتلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن محافظة البحرالأحمر إخطارا من غرفة العمليات المحافظة، بوفاة المقدم محمود القللي بإدارة مرور البحر الأحمر، إثر حادث سير بالكيلو 35 بطريق «رأس غارب - الزعفرانة»، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الفقيد وسيرته العطرة طيلة أكثر من 15 عاما قضاها في مدينة الغردقة وعمله بإدارة مرور البحر الأحمر، وعُرف عنه الانضباط وحسن الخلق ومساعدة المواطنين، وامتاز باليقظة خلال الخدمات المكلف بأدائها في الشارع.