10 محطات في حياة الراحل عبدالغفار شكر.. 68 عاما من النضال السياسي

غيّب الموت السياسي والحقوقي الكبير عبدالغفار شكر، صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز 85 عاما، وترصد السطور التالية، لقطات مميزة من حياة شكر السياسية التي استمرت 68 عاما، والتي كانت حافلة بالكثير من الإنجازات في مجال حقوق الإنسان، حيث تقلّد الراحل عدة مناصب، آخرها نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

مسيرة الراحل عبد الغفار شكر

ويستعرض التقرير التالي 10 محطات في حياة الراحل عبدالغفار شكر، تلخص رحلته السياسية والحقوقية فيما يلي:

1- ولد عبدالغفار شكر في 27 مايو 1936.

2- من مواليد قرية تيرة مركز نبروه محافظة الدقهلية.

3- التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة وتخرج فيها في 1958.

4- توفي والده إثر أزمة قلبية وكان عبدالغفار شكر يبلغ من العمر حينها 11 عاما.

بداية مشواره السياسي

5- بدأ مشواره السياسي مبكرا في عامه السابع عشر.

6 - التحق بهيئة التحرير في عام 1653.

7- انضم إلى الاتحاد القومي في 1958.

8- انضم شكر إلى الاتحاد الاشتراكي عام 1963.

9- كان أمينا للتثقيف في تنظيم الشباب الاشتراكي، وانضم للتنظيم الطليعي والتنظيم السري الموازي للتنظيم العالمي للاتحاد الاشتراكي الذي أسسه عبدالناصر.

10 - تولى عدة مناصب، منها نائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية بالقاهرة، ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي السابق، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي سابقا، وأخيرا نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وفاة شكر

ويدفن الفقيد في مسقط رأسة بقرية تيرة مركز نبروه محافظة الدقهلية بعد صلاة الجنازة عصر اليوم، وأعلن طلال شكر، وفاة شقيقة السياسي الكبير عبدالغفار شكر، في وقت سابق اليوم عبر صفحته على فيس بوك، قائلا: «توفي إلى رحمة الله تعالي أبي وشقيقي وصديقي الأستاذ عبدالغفار شكر، بعد أن أنجز حلمه تجاه جيل السبعينيات، اللهم اغفر له وارحمه برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين، وأسكنه فسيح جناتك، وارزقه الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين، ويُدفن الجثمان بقرية تيرة مركز نبروه دقهلية بعد صلاة العصر، وإنا لله وإنا إليه راجعون».