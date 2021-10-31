أسعار أكسنت RB موديل 2022.. خمس فئات تبدأ من 229 ألف جنيه

شهد سوق السيارات في مصر تذبذب في الأسعار بين ارتفاع وانخفاض وخاصة أسعار السيارات اليوم الكورية، حيث أعلنت مجموعة غبور الوكيل الحصري للعلامات التجارية هيونداي، وشيري، ومازدا، وجيلي في مصر، أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2022

أسعار فئات هيونداي أكسنت

هيونداي اكسنت RB 2022 اتوماتيك / TINTED GLASS

السعر في السوق

— 229,900 جنيه

هيونداي اكسنت RB 2022 اتوماتيك / SR / TINTED GLASS

السعر في السوق

— 239,900 جنيه

هيونداي اكسنت RB 2022 اتوماتيك / DAB ABS TINTED GLASS

السعر في السوق

— 245,900 جنيه

هيونداي اكسنت RB 2022 اتوماتيك / DAB ABS PLUS TINTED GLASS

السعر في السوق

— 255,900 جنيه

هيونداي اكسنت RB 2022 اتوماتيك / Highline TINTED GLASS

السعر في السوق

— 265,900 جنيه

الأبعاد الخارجية

الطول 4370 مم

العرض 1705 مم

الارتفاع 1455 مم

سعة الشنطة الخلفية 389 لترًا

مواصفات أكسنت الفئة الأولى

وقدمت سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2022 – الفئة الأولى – ببعض المواصفات والتجهيزات، ومنها نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة، وزجاج كهربائي، وعجلة القيادة قابلة للآماله، ومسند يد أمامي، وإمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات، ومكييف هواء يدوي، وجنوط 14 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج فامية خلفي، وريموت كنترول.

وزودت بنظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية، وراديو، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومشغل صوت مدخل USB – AUX، وبلوتوث، وغيرها.

مواصفات الفئة الثانية

تقدم طرازات هيونداى أكسنت– الفئة الثانية – بكافة المواصفات والتجهزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات والمواصفات الأخرى فتحة سقف، وشاشة وسائط 7 بوصة وغيرها

الفئة الثالثة من أكسنت

تحتوى السيارات أكسنت Rb – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، ومصابيح ضباب أمامية، وغيرها.

وزودت طرازات أكسنت RB – الفئة الرابعة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، علاوة على ذلك بعض الكماليات الأخرى ومنها جهاز تحديد المسافة الخلفية، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد، ومقابض داخلية مطلاء من الكروم، وجنوط 16 بوصة، ومثبت سرعة، وغيرها.

أكسنت الفئة الخامسة

ودعمت سيارات أكسنت RB – الفئة الخامسة – بكافة التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «فتحة سقف، وغيرها.