إنشاء 21 فصلا جديدا ورفع كفاءة مدرسة «شرشابة» بزفتي بـ7 ملايين جنيه (صور)

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الموقف التنفيذي لبعض المشروعات الخدمية التي تُنفذ بقرية شرشابة بمركز زفتى، وجاء ذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري.

إنشاء 21 فصلا جديدا ورفع كفاءة مدرسة بزفتي بـ7 ملايين جنيه

كما تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد الجزئي بمدرسة الشهيد نقيب مهندس أحمد محمود المرعز الثانوية «شرشابة الثانوية المشتركة سابقاً»، حيث تم إنشاء 21 فصلا جديدا، وتطوير ورفع كفاءة المبنى القديم بتكلفة 7 ملايين جنيه، والتي تقوم بخدمة 18099 مواطنا.

هيئة الأبنية: تنفيذ 101 مشروع ضمن المبادرة الرئاسية بمركز زفتى

يذكر أن هيئة الأبنية التعليمية تقوم بتنفيذ 101 مشروع ضمن المبادرة الرئاسية بمركز زفتى، منها إنشاء 34 مدرسة جديدة، وتطوير وتوسعة وصيانة 67 مدرسة قائمة بالفعل، بتكلفة إجمالية 355 مليون جنيه.

إنشاء مجمع خدمات بشرشابة بتكلفة 10 ملايين جنيه

كما تابع الدكتور طارق رحمي، أعمال إنشاء مجمع الخدمات بقرية شرشابة، حيث وصلت نسبة التنفيذ به إلى 77٪، والمقام على مساحة 592 م2، ويضم مقرات للوحدة المحلية، ومكتب التموين، والشهر العقاري، والتضامن الاجتماعي، والسجل المدني والبريد، بتكلفة 10 ملايين جنيه، وذلك تسهيلاً على مواطني القرية في قضاء مصالحهم وتحسيناً لمستوى الخدمات المقدمة لهم، حيث يتم إنشاء 9 مقرات للمجمعات خدمية بمركز زفتى بتكلفة إجمالية 90 مليون جنيه.