نوفمبر على موعد مع النجوم.. 6 فنانون يحيون حفلات غنائية داخل وخارج مصر

يشهد شهر نوفمبر المقبل، حالة من الانتعاش الفني، إذ يستعد عدد كبير من نجوم الغناء؛ لإحياء العديد من الحفلات المختلفة سواء داخل مصر أو خارجها، وأبرزهم الفنان محمد رمضان، الذي يحيي حفلًا غنائيًا في الرياض، والفنان هاني شاكر، وحفلته بالأردن، وغيرهم من الفنانين.

وتستعرض «الوطن»، أبرز الحفلات التي تُقام في شهر نوفمبر المقبل، على النحو التالي:

مروان خوري

يستعد المطرب اللبناني مروان خوري، لإحياء حفل غنائي يوم 8 نوفمبر المقبل، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، في دورته الثلاثين على خشبة مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.

لم يكن مروان خوري، هو الأول الذي سيقدم حفلًا غنائيًا، فسبقه الفنان عاصي الحلاني، الذي يستعد لتقديم حفله في 5 نوفمبر المقبل، بمسرح النافورة، بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يحيي الفنان عاصي الحلاني، حفلًا غنائيًا آخر والذي سيكون موعده غدًا في مكتبة الإسكندرية.

حفل عاصي الحلاني

وشارك الحلاني، فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، من خلال تحضيراته للحفلين، معلقًا عليه: «التحضير والتمارين مع الفرقة الرائعة لإحياء حفل 1 نوفمبر، في الإسكندرية، وحفل 5 نوفمبر دار الأوبر المصرية».

محمد رمضان

أما عن الفنان محمد رمضان، فإنه يستعد لإحياء حفل غنائي جديد في مدينة الرياض، غدًا بالمملكة العربية السعودية، في إطار حفلات موسم الرياض.

وشارك «رمضان»، متابعيه عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «الانستجرام»، البوستر الرسمي للحفل، معلقًا عليه: «أقوى حفلات في الرياض يوم واحد نوفمبر».

وائل كفوري

يطلق الفنان وائل كفوري، حفلته الغنائية في الأردن في 5 نوفمبر المقبل، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على البحر الميت، معلنًا استعداداته للحفل، عبر حسابه الخاص على موقع «الانستجرام».

هاني شاكر

بعد إحيائه لحفل غنائي في العراق في 28 أكتوبر الجاري، يستعد الفنان هاني شاكر؛ من أجل إحياء حفل غنائي آخر في أبو ظبي يوم 4 نوفمبر المقبل.