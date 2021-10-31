أمطار بالغربية تتسبب في حادث ميكروباص وإصابة شخصين

مع سقوط الأمطار على محافظة الغربية شهدت منطقة الاستاد بمدينة طنطا، حادث تصادم سيارة برصيف أحد الشوارع بسبب الأمطار، ما أسفر عن إصابة شخصين بكدمات وجروح متفرقة في الجسد، وعلى الفور وصلت الأجهزة الأمنية لمحل الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

رفع حطام الحادث وإعادة حركة سير السيارات

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير في منطقة الاستاد، التابعة لقسم شرطة ثان طنطا، وعلى الفور انتقلت إلى مكان الواقعة الأجهزة الأمنية وتبين تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف قبل كوبرى طريق المستشار عدلي منصور، بسبب الأمطار ما أسفر عن إصابة شخصين بكدمات وجروح متفرقة في الجسد، وجرى نقلهما إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقى العلاج، ورفع حطام الحادث وإعادة حركة سير السيارات مرة أخرى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط 19 مركبة توك توك بطنطا

وفي سياق متصل، نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدي تلك المركبات.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، اليوم الأحد، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك المخالفة بمدينة طنطا، أسفرت عن ضبط 19 مركبة مخالفة والتحفظ عليها.

وجرى تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات وأصحابها.

وكان مدير أمن الغربية قد وجه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك مركبات التوك توك، في إطار تنفيذا استراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.