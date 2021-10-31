«الأمم المتحدة»: 800 مليون شخص بالمدن الساحلية معرضون للخطر

قال أنطونيو جويتيرش أمين عام الأمم المتحدة، إن أكثر من مليار شخص حول العالم يعيشون في مستوطنات عشوائية، و70% معرضون بشدة للتأثر بتغير المناخ.

800 مليون شخص معرضون للخطر

وأضاف أمين عام الأمم المتحدة، خلال احتفالية «يوم المدن العالمي» في محافظة الأقصر، اليوم الأحد،: «أن ارتفاع مستوى سطح البحر، يمكن أن يعرّض أكثر من 800 مليون شخص في المدن الساحلية، لخطر مباشر بحلول عام 2050، ومع ذلك، فإن 9% فقط من التمويل المناخي المخصص للمدن يوجه إلى أنشطة القدرة على التكيف، وتتلقى المدن في البلدان النامية أقل بكثير مما تتلقاه البلدان متقدمة النمو، وهذا يجب أن يتغير إذ ينبغي أن يخصص نصف التمويل المناخي للتكيف».

المدن مراكز للابتكار والإبداع البشري

وأكد «جويتيرش»، أن المدن مراكز للابتكار والإبداع البشري، ومراكز محتملة للعمل التحويلي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبناء عالم خالٍ من الكربون، وقادر على التكيف مع تغير المناخ وعادل اجتماعيا، مضيفًا أن موضوع اليوم العالمي للمدن لهذا العام، «تكييف المدن من أجل التأقلم مع تغير المناخ»، في وقت يجب أن تكون فيه المدن أقدر على التكيف من أي وقت مضى.

تأمين مستقبل قادر على الصمود لمليارات الأشخاص

وتابع: «يمكن للمدن أن تنير الطريق نحو التعافي من جائحة كورونا بشكل أفضل، وتأمين مستقبل قادر على الصمود لمليارات الأشخاص»، داعيا إلى مواجهة التحديات الحضرية، وتخفيف المخاطر، وإيجاد حلول دائمة.