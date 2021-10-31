قاتل اللواء فتحي جاد وزوجته بمطروح.. ذبحته أثناء قرائته القرآن (فيديو)

مفاجآت كثيرة كشف عنها قاتل اللواء فتحي جاد وزوجته في فيلتهما بعزبة السنوسية في مدينة مرسى مطروح، خلال اعترافاته أمام النيابة العامة، في جريمة القتل البشعة التي هزت الشارع المطروحي.

وقال القاتل «ج. أ»، إنه غير مهنته من تركيب السيراميك إلى مجال تركيب وإصلاح الدش، وإنه يقيم مع والده وأشقائه في منزل بالعزبة السنوسية،مضيفا «اللواء فتحي كان جاري، وبينى وبينه شارعين، وأتعاطى أنواع مختلفة من المخدرات، ومتزوج ولدي أبناء».

نزيف الدم على المصحف

وكشفت تحريات مباحث مطروح أن الحالة الجنائية للجاني، أنه «لص مستجد»، وسبق وأن تعامل مع المجني عليه في إصلاح ريموت الدش، وسبق دخوله منزل المجني عليهما، اللواء فتحي جاد وزوجته، ووقف ورسم تفاصيل المنزل وعرف تحركات الرجل داخل منزله، وهي تحركات محدودة وليست كثيرة، فهو دائم قراءة القرآن، ويدفع ما يٌطلب منه دون فصال».

وذكرت التحريات، أنه في يوم الواقعة دخل المتهم المنزل ناويا على قتل الرجل بقصد السرقة، إذ دخل المنزل لإصلاح ريموت الدش، وأتلف الكاميرات داخل الفيلا، واستخدام سكينا في البداية ذبح المجنى عليه أثناء جلوسه لقراءة القرآن وتحديدا سورة «الإسراء»، وتساقطت دمائه وتحديدا على المصحف، ثم قتل الزوجة، ثم انهال على رأسهما بالرخام وقطع من السيراميك، واستولى على عدد من التليفونات ومبلغ من الخزينة، ولم يكن يعلم أن هناك 100 ألف جنيه بإحدى الغرف وفر هاربا.

الكاميرا تكشف القاتل

وتولت فرق البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح مهمة الكشف عن القاتل، وتبين أن إحدى كاميرات الشارع التقطت صورة للقاتل، ومن ثم تحديد هويته ومحل إقامته، وأُلقي القبض عليه من داخل منزله الذي يبعد عن مكان الواقعة دقيقتين.

اعترافات القاتل بارتكاب الجريمة

وأمام المستشار إبراهيم عبد الحليم وكيل النائب العام بمطروح، اعترف المتهم اعترافا تفصيليا بارتكابه جريمة القتل، وقام بتمثيل الجريمة بفيلا المجنى عليهما، بعزبة السنوسية.

وأمر المستشار مصطفى كامل سمرة، المحامي العام الأول لنيابات مطروح بسرعة التحقيقات، وإحالتها في أقرب وقت إلى محكمة الجنايات.