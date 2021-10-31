حبس موظف بالمعاش لتنقيبه عن الآثار أسفل منزله بقليوب

أمرت نيابة مركز قليوب بحبس موظف بالمعاش لاتهامه بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله، بقرية ميت حلفا، بدائرة المركز، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وتشكيل لجنة من الآثار لفحص أعمال الحفر.

بلاغ بقيام شخص بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بقيام أحد الأشخاص بقرية ميت حلفا دائرة المركز بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزله.

وانتقل المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز قليوب، وبالمعاينة والفحص تبين قيام «عبده م إ»، 57 عاما بالمعاش، ومقيم في قرية ميت حلفا دائرة المركز بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزله بالقرية.

كما تبين وجود أعمال حفر بعمق 5 أمتار وبقطر مترين، وضُبطت الأدوات المستخدمة في الحفر وهي (2 كوريك وأزمة وبكرة رفع وموتور غاطس)، وأُلقى القبض على المتهم، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إصابة ممرض في حاث تصادم

في سياق آخر، أصيب ممرض في حادث تصادم دراجة نارية في شبين القناطر، حيث سقط من على الدراجة عندما اختل توازنه أثناء القيادة، ونُقل المصاب إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول «ا ع ع»، 35 سنة، ممرض، مصابا بشرخ فى الجمجمة وكسر بالساق اليمنىن وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعي.