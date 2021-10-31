خطوات الإبلاغ عن سرقة البطاقة التموينية للبقالين وطرق استرجاعها

عدة خطوات لابد من اتباعها من قبل بقالي التموين حال فقدان أو سرقة البطاقة التموينية الخاصة بالبقال التمويني، من أجل تمكنه من صرف كميات السلع المخصصة له وتوزيعها على المواطنين حاملي البطاقات التموينية.

إجراءات التعامل مع سرقة البطاقة التموينية للبدالين التموينيين

1- يقوم البدال التمويني بإبلاغ مركز خدمة العملاء تليفونياً (على رقم 19765) عن البطاقة المفقودة أو المسروقة أو التالفة لإيقافها على النظام لحين انتهاء البدال من القيام بإجراءات إصدار بطاقة بدل فاقد أو تالف.

2- يقوم البدال بإبلاغ مكتب التموين بفقد أو تلف أو سرقة البطاقة وتحرير استمارة أداء خدمة لعمل بطاقة جديدة جديدة للبدال (بدل فاقد/ تالف).

3- يسدد البدال قيمة مصاريف إعادة إصدار البطاقة الجديدة التي تبدأ من 20 جنيها وقد تزيد.

4- يستقبل البدال مندوب الشركة المنفذة للنظام لاسترجاع البيانات التي لم يتم تحميلها على النظام نتيجة لفقد أو تلف بطاقة البدال وإدخالها على النظام يدوياً.

5- يقوم البدال بقبول البيانات التي تم تحميلها بواسطة الشركة والتوقيع على الإيصال المستخرج من الماكينة بكميات السلع المسجلة عليها أو بطلب من الشركة قائمة جرد وفي كل الحالات لابد لهذه البيانات أن تتطابق مع آخر بيانات وصلت إلى الشركة.

6- تقوم الشركة بالتدوين اليدوي للبيانات وتحديث النظام بهذه البيانات وذلك بعد اعتماد البيانات من مكتب التموين.

7- تقوم الشركة المنفذة بإصدار وطباعة بطاقة جديدة للبدال (بدل فاقد/ تالف) بعد التأكد من احتواء البطاقة على الحصة التموينية التي تم استرجعها من النظام.

8- تقوم الشركة المنفذة بإرسال البطاقة إلى مكتب التموين لتسليمها للبدال.

9- يقوم البدال باستخدام الرقم السري القديم للبطاقة الجديدة.

عدد منافذ البقالين التموينيين

وبناء على اتباع هذه الخطوات من قبل البقال التمويني، يستطيع البقال مرة أخرى من استخراج بطاقة تموين جديدة ويصرف بها كميات السلع المخصصة له.

ويبلغ عدد منافذ البقالين التموينيين على مستوى مصر والمسئولين عن صرف السلع التموينية للمواطنين 38 ألف بقال تمويني.