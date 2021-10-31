تعرف على أبرز محطات حياة رهف القنون بعد تصدرها محركات البحث

تصدر اسم رهف القنون، محركات البحث على جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك لأنها تُعد من الناشطات السعوديات الأكثر إثارة للجدل، وذلك يرجع إلى بعض القرارات والتصرفات التي تتخذها.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، أبرز المحطات في حياة السعودية رهف القنون.

رهف القنون هي فتاة سعودية، استطاعت أن تكتسب شهرة كبيرة، بعدما هربت من عائلتها المقيمة في الكويت، خلال رحلة إلى تايلند في عام 2019.

السعودية رهف القنون تتعرض للعنف الأسري

صرحت رهف القنون، أحد أبرز الناشطات السعوديات، أنها تعرضت لـ العنف الأسري، ثم سافرت لكندا، كما أشارت إلى أنها تعرضت لضغط شديد، ونتيجة للدعم الشديد التي تلقته هذه الشابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لتقرر بانكوك عدم ترحيلها إلى بلادها إذا لم تكن راغبة بذلك.

السعودية رهف القنون تعلن انفصالها عن صديقها

كانت رهف القنون، الناشطة السعودية، لها علاقة ارتباط بصديقها لوفولو راندي، ولكنها أعلنت الانفصال عنه، عن طريق نشرها لتعليق عبر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات «الانستجرام»، مشيرة إلى أنها تمر بالعديد من المتغيرات في حياتها، ولا تعرف حقيقة ميولها حتى الآن، لذلك أنهت علاقتها العاطفية.

رهف القنون تتصدر التريند في محركات البحث في جوجل

استطاعت السعودية رهف القنون، أن تتصدر التريند في محركات البحث «جوجل»، بعد إعلان خبر انفصالها، وانقسم متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «الانستجرام»، بين ساخرين، ومنتقدين.

عبد الرحمن القيطاني يخاطب رهف القنون

خاطبها الكاتب السعودي عبد الرحمن القيطاني، في عام 2019، بالعديد من الكلمات التي تستعطفها، وهاجم أيضاً وزيرة كندا على تصرفها، مشيراً في حديثه عن ما يتعرض له الأشخاص في كندا من سرق، ونهب، وقتل.