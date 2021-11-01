في مقدمتها «الحديد والأسمدة».. هل تتأثر المصانع بأسعار الغاز الجديدة؟

بعد قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتحريك سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية بنسبة 28%، لتشمل زيادة الأسعار مصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، والذي أعلن عنه في الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي، الموافق 28 أكتوبر الحالي، تابعت جريدة «الوطن» ردود فعل الشركات الواقع عليها القرار، لمعرفة مدى تأثيره على تكاليف الإنتاج للمصانع والوقوف على قراراتها.

وجاءت أغلب ردود تلك الشركات، عبر الإفصاحات الرسمية لإدارة البورصة المصرية، المقيدة بها، أنه جارٍ دراسة القرار مع ترجيح رفع أسعار منتجاتها من الأسمنت والحديد والأسمدة والسيراميك والبتروكيماويات، وبذلك ترصد «الوطن» زيادات جديدة مرتقبة في أسعار سلع رئيسية بالسوق المحلية.

صناعات الأسمدة والبتروكيماويات

«أبو قير للأسمدة» تدرس زيادة أسعار منتجاتها

أشارت الشركة في إفصاحها للبورصة اليوم، إلى أنه جارٍ بالفعل دراسة تأثير قرار مجلس الوزراء على تكاليف الإنتاج للشركة، وذلك لإرتباطه بقرارات تسعير الأسمدة.

وأوضحت «أبو قير» في إفصاحها اليوم، أنَّ ارتفاع سعر الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، ومن بينها صناعة الأسمدة والبتروكيماويات، ليصل إلى 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، في ضوء تغيرات عالمية ومحلية وارتفاع لأسعار الطاقة عالمياً بشكل غير مسبوق، ترتب عليه زيادة أسعار الأسمدة عالمياً أضعاف ما كانت عليه.

«موبكو»: لم نتأثر بالقرار.. ولدينا عقود مبرمة مع شركة الغاز

وفي المقابل، أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة، موبكو، في إفصاحها للبورصة، عن عدم تأثرها في الوقت الحالي بزيادة سعر الغاز الطبيعي، فبحسب الإفصاح يتم تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي طبقاً للمعادلة السعرية الواردة في العقود المبرمة مع شركة الغاز، و«لا يوجد تأثير على الشركة حتى تاريخه».

شركات الأسمنت

«جنوب الوادي» تدرس رفع الأسعار إلى 30 و50%

أفادت شركة جنوب الوادي للأسمنت في إفصاحها للبورصة، بأنه جاري دراسة تأثير القرار على خطط الإنتاج والمبيعات في السوق المحلي، متوقعة أن ترتفع تكلفة الإنتاج لمصنعها بزيادة تترواح بين 30 و50%.

«مصر بني سويف» تستخدم الفحم بديلاً عن الغاز

من ناحية أخرى، استبعدت شركة مصر بني سويف للأسمنت، وقوع أي تأثير أو زيادات لتكاليف الإنتاج بعد رفع أسعار الغاز الطبيعي، وذلك لاستخدامها للفحم كمصدر للطاقة ووقود بديلاً عن الغاز.

«مصر للأسمنت»: نستبعد التأثير ونعتمد على الفحم كمصدر للوقود

فيما ذكرت شركة «مصر للأسمنت قنا» في إفصاح للبورصة المصرية، بأنَّ قرار رفع سعر الغاز الطبيعي لن يكون له تأثير ملحوظ على تكاليف التشغيل الخاصة بهم، وذلك لعمل تلك المصانع واعتمادها على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة في الوقت الحالي، بدلاً من الغاز الطبيعي.

وأوضحت أنَّ الغاز الطبيعي ليس ضمن خليط الوقود المستخدم في مصنعها، حيث إنَّ زيادة أسعار الغاز لن تؤثر على خطة أو تكلفة الإنتاج، كما تم إعداد الموازنة المعتمدة طبقاً لخطة إنتاج المصنع واحتياجاته من المواد الخام ومصادر الطاقة المتنوعة.

شركات السيراميك تستجيب للزيادة

فيما توقعت شركة العز للسيراميك والبورسلين، المعروفة بسيراميكا الجوهرة، أن يساهم القرار في زيادة التكاليف جزئياً، بنسبة تصل إلى 0.5% للمتر المربع من إنتاج الشركة.

شركات الحديد تجمع على رفع أسعار منتجاتها

«مصر الوطنية» تنوي الزيادة بـ 26 جنيها للطن

وأكدت شركة مصر الوطنية للصلب «عتاقة»، المنتجة لـ حديد الجارحي في السوق المحلية، على تأثير القرار على تكلفة الإنتاج لترتفع بما يعادل 26 جنيها زيادة لكل طن حديد، أي 28% من تكلفة الغاز.

«عز الدخيلة» تعيد النظر في الأسعار القائمة.. وترجح الزيادة

فيما أعلنت «حديد عز الدخيلة» إحدى كبرى الشركات المنتجة للحديد في مصر اليوم، عن نيتها مراجعة أسعار منتجاتها بعد رفع سعر الغاز الطبيعي، مبررة بأنَّ الزيادة في سعر الغاز الطبيعي بقيمة 1,25 دولار للمليون وحدة حرارية، ستؤدي إلى ارتفاع أسعار توريد الغاز وتكاليف الإنتاج.

ولفت إلى أنَّ الغاز الطبيعي أحد أهم العناصر الرئيسية في التكلفة، مؤكدةً على استخدامه كمادة خام رئيسية في مرحلة اختزال وتصنيع الحديد.

يجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي المباع للصناعات كثيفة الاستهلاك، بنسبة زيادة 28%، في ضوء زيادات مستمرة ومتوالية للأسعار العالمية للغاز، على أن يتم العمل بالقرار غداً الإثنين.

وتقرر زيادة التكلفة على منتجي الأسمنت والحديد والصلب والبتروكيماويات والأسمدة بقيمة 1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لتصل التكلفة للوحدة المشار إليها بعد التعديل، إلى 5.75 دولار.

وتم رفع سعر الغاز للصناعات الأخرى بنسبة 21%، ليسجل 4.75 دولار للمليون وحدة حرارية.

غلاء سعر الغاز الطبيعي على المصانع.. لماذا؟

في محاولة لزيادة الصادرات المصرية، ومساعدة القطاع على تحمل الجائحة، أصدر «رئاسة الوزراء» قرارا في مارس العام الماضي، بتخفيض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع ذات الإنتاج الكثيف.

وكانت شركات الأسمنت قبل التخفيضات تدفع 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، فيما كان مصنعو المعادن والسيراميك يدفعون 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

لينتهي الدعم الحكومي لتلك القطاعات بتلك الخطوة الدعم، والذي ارتبط بدعم الاقتصاد المصري في ظل الاجراءات الاحترازية لمواجهة «كوفيد-19».

وتقرر وقتها خفض أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي ككل، ليصل إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.