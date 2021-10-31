ما التأثير المباشر للتغيرات المناخية على مصر؟.. «سؤال وجواب»

أظهرت الدراسات أن المناخ في مصر قد تغير بشكل كبير خلال السنوات الماضية حيث تم دراسة لتوزيعات درجات الحرارة الموسمية في مصر في أعوام 2005، 2025، 2050، 2075، 2100، ووفقا لدراسة أصدرتها وزارة البيئة نستعرض تأثير التأثيرات المتوقعة للتغيرات المناخية على مصر، وما هو التأثير المباشر للتغيرات المناخية على مصر؟.

وفقا للدراسة من المتوقع أن درجات الحرارة سترتفع في جميع الفصول الأربعة، كما ستحدث هجرات بشرية من المناطق الجنوبية إلى الأجزاء الشمالية من مصر، ومن الريف إلى الحضر.

- ما تُأثير التغيرات المناخية على الزراعة؟

في الـ 100 سنة القادمة سوف يؤدي إلى حدوث انكماش في مساحة الأرض الصالحة للزراعة وأيضاً حدوث تحول في توقيتات الدورات الزراعية مما سيترتب عليه حدوث تغيير في أنظمة إنتاج المحاصيل التي ستكون تحت ضغط متزايد لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء في المستقبل وهذا سوف يؤدي بالتبعية إلى انخفاض مستويات البروتين في بعض المحاصيل البقولية.

- وماذا تفعل الحكومة لمواجهة ذلك الأمر؟

قامت الحكومة المصرية بإنشاء المجلس القومي للتغيرات المناخية الذي سوف يقوم بدراسة وإقرار الحلول والمشروعات التي سوف تساهم في الجهود الوطنية للتكيف مع سيناريوهات تغير المناخ المتوقعة.

- هل جرى توثيق تأثير للتغيرات المناخية؟

قد جرى توثيق آثار تغير المناخ في جبال سانت كاترين من خلال رصد تأثيرها على اختفاء الكائنات الحية التي تعيش على قمم سانت كاترين بسبب ارتفاع درجات الحرارة حيث أثبتت الدراسات أن التغيرات السنوية في درجات الحرارة زادت من الضغوط الواقعة على النباتات البرية الجبلية مما أدى إلى انخفاض معدل الازهار لنبات زعتر سيناء بنحو40% أو أكثر خلال سنوات الجفاف الماضية الذي تتغذى يرقات فراشة سيناء الزرقاء القزمة (أصغر فراشة في العالم) على براعمه في حين تتغذى الفراشات الناضجة على رحيق زهرة زعتر سيناء.

لهذا فقد قام قطاع حماية الطبيعة بعمل مسيجات حول التجمعات الحالية لنبات زعتر سيناء لوقف عمليات التجميع والرعي الجائر عليه لإعطاء فرصة لازدهار هذا النبات التي تعتمد عليه فراشة سيناء القزمة وتقليل تعرضها لخطر الانقراض.

هل جرى رصد تغير في أنماط نمو الكائنات الحية؟

إن ارتفاع درجات الحرارة نتيجة تغير المناخ أدى إلى حدوث تغير في أنماط وتواجد ونمو العديد من الكائنات النباتية والحيوانية مما ترتب عليه قلة تلك الكائنات نتيجة هجرتها لأماكن تواجدها الطبيعة ولهذا فقد قام العديد من العاملين بقطاع حماية الطبيعة بتنفيذ عدد من الدراسات على نمذجة توزيع الأنواع لتقييم تأثير تغير المناخ على التنوع البيولوجي في مصر، بما في ذلك الدراسات الأخيرة التي أجريت على التنبؤ المحتمل لتوزيع 75 نوعاً من الزواحف المصرية.

- هل جرى إجراء دراسات نمذجة أخرى لتقييم الآثار المحتملة لظاهرة تغير المناخ؟

جرى إجراء دراسات نمذجة أخرى لتقييم الآثار المحتملة لظاهرة تغير المناخ على أصغر فراشة في العالم (فراشة سيناء القزمة الزرقاء) بمحمية سانت كاترين، كما جرى إجراء دراسة نمذجة لتقييم الآثار المحتملة لظاهرة تغير المناخ على توزيع الظباء المصرية، ودراسة نمذجة آخرى لتقييم الآثار المحتملة لظاهرة تغير المناخ على الوعل النوبي والغزال المصري والغزال دقيق القرن باستخدام السيناريوهات A2 و B2 العالمية المستخدمة للإنبعاثات من نماذج الدوران العالمية.

كما تم دراسة تأثير السيناريوهات A2 وB2 العالمية المستخدمة للإنبعاثات على الفراشات والثدييات المصرية (باستخدام نظام ماركسان).

- وما هي نتائج النمذجة التي جرى إجراؤها؟

أوضحت نتائج دراسات النمذجة أن بعض الأنواع يمكن أن تفقد ما يصل إلى 80% من أماكن انتشارهم الحالية في حين ستنقرض بعض الأنواع الأخرى.

كما تم إجراء دراسة على الآثار المتوقعة لسيناريوهات تغير المناخ (A1B ،A2A ، B2A) على توزيع 7 أنواع من النباتات المتواجدة في صحراء الساحلي الشمالي الغربي لمصر بحلول عام 2040 حيث من المتوقع أن تتأثر بعض الأنواع سلباً نتيجة التغيرات في المناخ، في حين من المتوقع أن تستفيد من هذه التغييرات أنواع أخرى، كما أظهرت الدراسات أن التأثير المشترك للتغيرات في استخدام الأراضي والمناخ تشكل تهديدات خطيرة لمعظم الأنواع، وأظهرت نتائج الدراسة إلى أنه من المتوقع أن يتم فقد الموائل لمعظم نباتات الدراسة.

- وما تأثير التغيرات المناخية الأخرى؟

من المتوقع أن يتسبب ارتفاع سطح البحر إلى غرق المناطق المنخفضة في السواحل الشمالية في مصر، وتداخل مياه البحر المالحة مع العذبة في الخزان الجوفي، وانخفاض إنتاجية بعض المحاصيل الزراعية.