النيابة تأمر بحبس شخص 4 أيام بالخصوص.. عاشر ابنة زوجته وحملت منه سفاحا

أمرت نيابة الخصوص بمحافظة القليوبية بحبس فني 4 أيام لاتهامه بمعاشرة ابنة زوجته المتوفاة منذ 5 أشهر؛ ما تسبب في حملها منه، مع عرض المجني عليها، والمتهم على الطب الشرعي لبيان الواقعة من عدمه.

التحقيقات: عمر المجني عليها 18 عامًا وحامل في الشهر الخامس

كشفت التحقيقات أن فتاة الخصوص تبلغ من العمر 18 عاما وقام زوج والدتها باغتصابها وهتك عرضها بالقوة بعد تخديرها مما تسبب في حملها في الشهر الخامس مستغلا مرض والدتها بالسرطان حيث خشيت المجني عليها من إبلاغها حتى توفيت منذ فترة ولجأت لوالدها الذي قام بالإبلاغ عن المتهم وجرى ضبطه.

وجاء بالتحقيقات أن المتهم يبلغ من العمر 40 عاما ويعمل فنيا في إحدى الشركات وكان متزوجًا من أم المجني عليها وأصيبت بالسرطان فاستغل الفتاة وبدأ في التحرش بها حيث إنها كبيرة أشقائها الـ6 وكانت تجلس مع والدتها لتمريضها في مرضها.

كشفت التحقيقات أن زوج الأم بدأ في تحسس أجزاء من جسدها وبعدها خدرها واعتدى عليها وعندما اكتشفت حملها هددها بالقتل إذا أخبرت أحدا فيما خشيت على والدتها من الصدمة محاولا التستر على الموضوع وإجهاضها ولكن باءت محاولته بالفشل وتوفت الأم ولجأت الابنة لوالدها الذي أخطر الشرطة وجرى القبض على المتهم.

وتحرر المحضر رقم 7188 لسنة 2021 إداري الخصوص وجارٍ التحقيق فيه.

تفاصيل بلاغ بتعدي زوج أم على ابنة زوجته وحملها

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص بورود بلاغ باتهام فني بشركة بالتعدي ومعاشرة ابنة زوجته وحملها منه سفاحا منذ 5 أشهر.

ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم وبالعرض على النيابة تولت التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.