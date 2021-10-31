العائلة المصرية بلندن: نستعد منذ أسبوعين لاستقبال الرئيس بشكل حافل

قال مصطفى رجب، رئيس بيت العائلة المصرية بلندن ورئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، إن الجالية المصرية في بريطانيا نجحت في استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلاسجو ببريطانيا بشكل حافل وبأعلام مصر، «بقالنا أسبوعين بنستعد وننسق مع الجالية المصرية في بريطانيا لاستقبال الرئيس بشكل حافل، ونديله رسالة أننا حاسين بمجهوده مع البلد».

رجب: «إحنا ممنونين باللي بيحصل في مصر من رئيس جمهوريتنا»

وأضاف «رجب»، خلال مداخلة هاتفية له من بريطانيا ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المصريين في بريطانيا تحركوا من ولاياتهم فجر اليوم متجهين إلى «جلاسجو»، ونجحوا في الوصول قبيل وصول الرئيس السيسي إلى هناك، «إحنا ممنونين باللي بيحصل في مصر من رئيس جمهوريتنا».

رجب: «الاستقبال حضره أعمار مختلفة وكلهم كانوا سعداء جدا ومبسوطين»

وأوضح أن الاستقبال حضره عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في بريطانيا وانتشرت الكثير من الفيديوهات والصور المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي كافة، كما أن الاستقبال حضره الكثير من الأعمار المختلفة من أبناء المصريين الموجودين هناك، «كلهم كانوا سعداء جدا ومبسوطين».

وتابع: «دلوقتي إحنا في نهاية اليوم، ولكن بكرة الصبح هنكون في انتظاره وهنودعه وهو رايح للقمة صباحا، والناس كلها سعيدة وبتقوله شكرا على اللي بتعمله في بلادنا».