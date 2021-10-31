الأعلى للآثار: لن نسمح برفع علم أي دولة معادية أمام أثر مصري

قال الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إنه سيجري افتتاح طريق الكباش خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في زيارات مستمرة للوقوف على آخر أعمال التطوير.

وأكد أنه من حق أي سائح التقاط صور مع التماثيل المصرية وهو يرتدي تيشيرت عليه علم بلده، لكن لن يتم السماح برفع علم أي دولة معادية، وبالتالي فإن من يرغب في رفع علم بلده في مكان أثري يجب أن يخطر المنطقة بعلم دولته.

اكتشاف 5 رؤوس لتماثيل أبو الهول

وأضاف «وزيري» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة صدى البلد: «أثناء أعمال الحفائر في الكباش تم اكتشاف 5 رؤوس لتماثيل أبو الهول كانت موجودة تحت الرديم، ووجه رئيس الوزراء باستئناف أعمال الحفائر وسرعة أعمال الترميم».

وتابع أمين عام المجلس الأعلى للآثار: «على مدار الأيام القليلة الماضية عملنا ترميم أكثر من 15 تمثالا كانت في حالة سيئة»، موضحًا أن الافتتاح لن يتطرق إلى طريق الكباش فقط، لكنه سيستعرض آثار ومعابد ومقابر والسوق والحناطير وأهالي الأقصر.

الاحتفالية لن تقل عن موكب المومياوات الملكية

وأكد مصطفى وزيري، أن هذه الاحتفالية لن تقل عن موكب المومياوات الملكية وستظل في أذهان العالم أجمع لسنوات طويلة: «كل العمل يتم بمجهود غير عادي، والشباب يشارك من محافظة الأقصر في احتفالية ستكون عالمية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار منخرط في اجتماعات شبه يومية للوقوف على كل اللمسات الأخيرة حتى تخرج الاحتفالية على أعلى مستوى».

ولفت وزيري، إلى أن وزير السياحة والآثار يجهز مع الرئاسة لدعوة شخصيات عالمية مع وجود بعض السفراء، لكن العدد سيكون محدودا حفاظا على الإجراءات الوقائية والاحترازية.