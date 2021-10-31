عالم فيروسات يكشف عن 4 سيناريوهات متوقعة لكورونا

قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات، اليوم، إن التحور الخاص بفيروس كورونا والمسمى بدلتا هو أحد أبرز التحورات المهمة والرئيسية والسائدة على مستوى العالم، لافتا إلى أن وجود تحورات أمر ليس بالمستبعد وقد يكون غير مؤثر كباقي التحورات التي حدثت على مستوى العالم.

4 سيناريوهات يتوقعها الخبراء لكورونا

وأضاف «الشبيني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة»، أن هناك 4 سيناريوهات يتوقعها الخبراء؛ أولها أن يكون هناك طفرة يتم بها القضاء على فيروس كورونا، والثاني أن يظل متعايش معنا كالإنفلونزا ويتأقلم عليه الناس، والثالث أن يكون هناك طفرات أخرى تغير من خصائصه ليكون أكثر شراسة، والرابع ظهور فيروس آخر بطفرات مختلفة أخرى.

تشابه عائلة ميرس وسارس وكورونا في الجينات

وتابع: «عيلة ميرس وسارس وكورونا متشابهة في الجينات، والتسلسل الجيني ممكن يتغير من شكل لآخر ويتغير المحتوى الجيني، وقد نصل لوجود وبائين جدد مع بعض».

وأوضح أستاذ علم الفيروسات، أن تحورات فيروس كورونا حول العالم تخطت حاجز الألف، ولكن عدد التحورات المؤثرة على المجتمعات قليل مقارنة بالطفرات التي تحدث في الفيروس، لافتا إلى أن تلك الطفرات ظاهرة طبيعية مثل فيروس الإنفلونزا الموسمية، التي دائما ما تنصح منظمة الصحة العالمية المواطنين بضرورة تلقي تطعيم يقيهم منها.

وأكد أن كافة اللقاحات التي تم تداولها في الأسواق العالمية جميعها تعطي نسبة أمان كبيرة على متلقيها، وتقلل أعراض الذهاب للمستشفيات، موضحا: «لو حصل وظهر فيروس مختلف اللقاحات دي مش هيكون لها تأثير، ومفيش خوف حتى تلك اللحظة».