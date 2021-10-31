أحكام بالسجن ضد 18 متهما في قضية الهروب من سجن المنزلة بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بالسجن لمدة سنتين لـ5 متهمين، وسنة واحدة لـ13 أخرين، وذلك بعد اتهامهم بمحاولة الهروب الجماعي من سجن مركز شرطة المنزلة بمحافظة الدقهلية، وإشعال النيران وكسر الأقفال الحديدية والتعدي على مأمور مركز الشرطة والضباط والأفراد في غضون عام 2020 بإحداث حالة من الهياج والشغب داخل السجن وكسر أقفال أبواب بعض حجرات السجن وإضرام النيران ببعض الأغطية «بطاطين»، واستخدام طفايات الحريق.

أحكام بالسجن على المتهمين بالهروب من سجن المنزلة

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كلٍ من المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد محمد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، وسكرتارية محمد عبد الهادي وحسين عبد اللطيف وذلك في القضية رقم 11531 لسنة 2020 جنايات مركز المنزلة والمقيدة برقم 1610 لسنة 2020 كلى شمال المنصورة.

وصدر الحكم بالسجن عامين على كلا من: «محمد سمارة السحلول وعمر أحمد قنديل ومحمود أحمد محمد محمد أحمد يونس، ومصطفي هاشم محمد النجار وحسن السيد محمد الباز عويس»، وذلك عما أسند اليهم والزمتهم بالمصاريف الجنائية

كما قضت المحكمة بالسجن عام مع الشغل والنفاذ لكلا من: «مؤمن السيد سيد أحمد عبد الخالق والسيد حسن محمد إبراهيم ونور الدين السيد السيد عبد الخالق وأحمد محمد إبراهيم التملي ونور الدين جبر مصطفي حسن والسيد ابراهيم المرسي حسن ومحمد أحمد سلامة الحسانين ومصطفي عبد الحميد يوسف عيطه وابراهيم عطية عطية حسانين وبدر علي علي صيام وغانم السيد السيد شتيوي وابراهيم السيد الدسوقي الباز وسلامة محمد عبده الحديدي والزمتهم بالمصاريف الجنائية عدا المتهم محمد أحمد سلامة».

الاتهامات الموجهة إلى المتهمين

وكان المستشار حسام الدين مصطفى محجوز، أحال المتهمين إلى محكمة جنايات المنصورة، ووجهت النيابة العامة اتهامات لهم، إذ استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين، هم مأمور وضباط وقوة شرطة مركز المنزلة في أثناء تأديتهم لعملهم الوظيفي لحملهم بغير حق علي الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، وهو تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حقهم، وذلك بإحداث حالة من الهياج والشغب داخل السجن وكسر أقفال أبواب بعض حجرات السجن وإضرام النيران ببعض الأغطية «بطاطين»، واستخدام طفايات الحريق في مواجهة سـالفي الذكر، إلا أنهم لم يبلغوا من ذلك مقصدهم للتمكن من ضبطهم على النحو المبين بالتحقيقات، وأتلفوا عمدًا منظومة الدفاع المدني وعدد من الأبواب والإضاءات والتوصيلات الكهربائية والأدوات الصحية وشبابيك التهوية وكاميرات المراقبة وجدران سجن مركز شرطة المنزلة والمعدة للنفع العام على النحو المبين بالتحقيقات.

وحازوا وأحرزوا أدوات حديدية - وطفاية حريق، ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، ويكون المتهمون ارتكبوا الجناية والجنحة المعاقب عليهما قانونًا.