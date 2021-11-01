فلسفة عقابية جديدة.. تحويل عقوبة السجن لتدريب مهني براتب شهري

بناء الإنسان هو الهدف الأبرز في استراتيجية الدولة، فوزارة الداخلية عازمة على تطوير الشكل والمضون، وليس الاستثمار في الحجر فقط فسعت إلى تطوير الإنسان، وذلك من خلال إنشاء وتنفيذ مركز الإصلاح والتأهيل في 10 أشهر فقط، وكذلك تغيير المسمى من سجن إلى مركز إصلاح وتأهيل لترسيخ مفهوم التهذيب والإصلاح ثم التأهيل لدمج النزلاء للانخراط في المجتمع فيما بعد قضاء فترة العقوبة.

فلسفة عقابية جديدة

بدأت وزارة الداخلية في تحويل فترة العقوبة إلى فترة تدريب مهني على الحرف اليدوية والفنون، ومحو الأمية، بل تطور الأمر إلى بروتوكلات تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إنشاء مدارس فنية وحصول النزلاء الطلاب على شهادات دراسية في التعليم الزراعي والصناعي والمهني، ليس هذا فحسب بل امتد الأمر إلى حصول النزيل على راتب شهري، ومقابل جراء عمله، وله الحرية في صرفه أو ادخاره لفترة ما بعد قضاء العقوبة.

مروكز التأهيل بوادي النطرون

مجمع السجون والتأهيل والإصلاح الجديد يضم ثمانية سجون في منطقة وادي النطرون، فضلًا عن حركة وإعاشة ورعاية صحية ورعاية إنسانية وثقافية وإصلاحية ومسجد وكنيسة ومستشفى وأماكن تريض ومنطقة تأهيل وإنتاج ومناطق زراعات مفتوحة وصوب زراعية وثروة حيوانية وداجنة ومصانع وورش تدريب مهني.كواليس إنشاء أكبر مجمع للإصلاح والتأهيل في وادي النطرون، وأموال الإنفاق على تدشين وإنشاء المجمع ومبانيه، تكلفة البناء والتشطيب كانت ضخمة وجاءت مصادر تمويل بناء المركز من حصيلة بيع عدد من أماكن ومقرات السجون القديمة والتي تم نقلها إلى المجمع الجديد وعددا 12 سجنا بواقع 25 % من إجمالي نسبة السجون في مصر.

وكانت وزارة الداخلية نظمت جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، وذلك بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية.