لأول مرة.. نهائيات بطولة العالم CPD على أرض مصر

لأول مرة سوف تقام تصفيات بطولة العالم لـ «كار بارك دريفت CPD» على أرض مصر، وسوف تقام البطولة يوم الجمعة القادم 5 نوفمبر، في مركز المنارة للمؤتمرات التجمع الخامس.

ومن المنتظر أن يجتمع أبطال العالم في مصر، لتحديد بطل العالم في الدريفت لموسم 2021، ومن ضمنهم 4 مصريين من أقوى السائقين في الشرق الأوسط.

4 مصريين ينافسون على اللقب

ملوك الدريفت في العالم سينافسون 4 من ملوك الدريفت في الشرق الأوسط و العالم أبطال مصر، وهم أحمد فراج أصغر سائق دريفت في الشرق الأوسط، وهيثم سمير وهشام الخطب صاحب لقب بطل مصر لعددة مرات متتالية، وعمر صقر ويوسف جو، والذين سوف يتنافسون جميعا على لقب العالم يوم الجمعة 5 نوفمبر على الأراضي المصرية.

عودة الجماهير للبطولة بعد انقطاع عامين

ولأول مرة منذ عامين، ستقام البطولة بوجود جمهور عريق محب للرياضة، حيث أعلنت الشركة المنظمة عن توفر التذاكر عبر الإنترنت بسعر 350 جنيها، ليبدأ العد التنازلي لبطولة العالم على أرض المحروسة لأول مرة في تاريخ البطولة الممتد لسنوات عديدة.

وتعتبر بطولة «CPD»، هى أقوى بطولة عالمية فى رياضة السيارات خصوصا «الدريفت»، ولأول مرة ستقام بطولة العالم من «CPD» فى مصر، في الدورة العاشرة لها.

وأشاد الأب الروحى للدريفت عبدو غالى، بمستوى السيارات والسائقين المصريين.

ومن المتوقع أن يحصد أحد أبطال مصر في الدريفت، «عمر صقر - هشام الخطيب - يوسف جو - أحمد فراج والذي يعتبر أصغر سائق دريفت في الشرق الأوسط»، كأس بطولة العالم، حيث يعتبرون من أهم 4 سائقين دريفت في العالم، وملقبين بـ ملوك الدريفت في مصر.