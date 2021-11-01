حكاية مقتل «خياط الهرم».. «مقيد بسلك دش وملفوف بمشمع»

في بداية شهر يناير الماضي، عثرت الأجهزة الأمنية على جثة لشاب عشريني، طافية بترعة المريوطية بمحافظة الجيزة، وتم انتشال الجثمان، وتبين أنها لـ«عبدالرحمن.ع»، يبلغ من العمر 23 عامًا، يرتدي ملابسه كاملة، لا توجد به إصابات ظاهرية، وتم تسليم الجثة إلى مباحث الهرم؛ لاستكمال الإجراءات، وأشارت التحريات إلى المتوفي أقدم على الانتحار بسبب أزمة نفسية.

مقتل خياط الهرم

بعد مرور 10 أشهر على الواقعة، تواصلت والدة المجني عليه «عبدالرحمن. ع»، الذي كان يعمل في مجال «الخياطة» بأحد المصانع القريبة من مسكنه بمنطقة الهرم، مع «الوطن» لكشف تفاصيل جديدة حول حادث مقتل شاب في شبرا الخيمة، متهمة أصدقاء نجلها بمقتله في محضر رسمي.

سر سرقة الـ10 آلاف جنيه

روت والدة المجني عليه، أن الجريمة حدثت بقصد السرقة، قائلة: «إن نجلها قبل وفاته بعدة أيام تعرف على شابين وبدأت علاقتهما ببعض تقوى، كانوا بيباتوا عندنا وياكلوا ويشربوا، ولما سألته عنهم قال دول أصحابي من منطقة ترسا بجوارنا، وفي يوم سمعت صوت أصحابه عالي، وبيتخانقوا على مبلغ مالي 10 آلاف جنيه، وعبدالرحمن ابني بيتدخل لحل المشكلة، وبعدها بيوم عبدالرحمن ابني حكالي القصة كلها أن واحد منهم سارق من التاني فلوس من شقته وهو بيتدخل لرجوع المبلغ لصاحبه عمر، مجرد وسيط، وأوقات كتير كانو بيتقابلوا بره عشان محدش يعرف أسرارهم».

الأم تروي تفاصيل الواقعة

وتضيف والدة المجني عليه، أنه في أحد الأيام جاء الشاب محمد صديق عبدالرحمن بمجموعة من الشباب، ووقفوا أسفل المنزل وحدثت بينهم مشادة كلامية: «سمعتهم بيقولوا لإبني هنفعصك تحت رجلينا لو اتدخلت في القصة دي، وابعد نفسك خالص، انا سمعت الكلمتين دول وجريت ناحيتهم، ولما قربت منهم غيروا كلامهم، و يوم التغيب تلقي ابني تهديد من صديقه محمد في الهاتف المحمول، بيقول له مالكش دعوة بالقصة دي أحسن أجيب لك اللي يخلص عليك، وبعدها بعدة ساعات، هاتفه مرة أخرى وطلب منه أنه يذهب له، ويحضر بقماشة أو قميص أبيض، لما وصل عنده أغلق هاتفه وهاتف صديقه محمد، واختفى نجلي حتى علمت بالعثور على جثته مقيدة بسلك دش وملفوف جثته بمشمع وملقى في ترعة المريوطية».

محضر رسمي بمقتل خياط الهرم

وتابعت:«أنا حررت محضر بنيابة الهرم واتهمت أصدقائه بقتله حمل رقم 29 إداري الهرم لسنة 2021، ابني ميت مربوط ومرمي في المياه، مش منتحر زي ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية، كان شغال خياط في مصنع جنبنا وبيصرف علينا كان تو السند بعد وفاة والده، من بعد وفاته حسيت ان ظهري اتكسر» مناشدة النائب العام ووزير الداخلية، بالتحقيق في وفاة نجلها.