جداول زيادة مرتبات الموظفين 2021 بعد الخصم.. تصل لـ8400 جنيه

شهدت جداول مرتبات الموظفين 2021، منذ بدء العام المالي الحالي 2021-2022، زيادات متفاوتة بين الدرجات المالية لموظفي الجهاز الإداري للدولة، بعد توجيهات وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستفاد منها نحو 5.3 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة.

أسباب الزيادة في جداول مرتبات الموظفين 2021

وكان من أسباب الزيادة في جداول مرتبات الموظفين 2021، رفع الحد الأدنى للأجور، وإضافة حوافز للدرجات الوظيفية المختلفة، والعلاوات الدورية والخاصة والتشجيعية والزيادات، التي نتجت عن تنفيذ حركة الترقيات الأخيرة 2021، التي قرر الرئيس منحها للعاملين في الدولة.

وترصد السطور التالية، جداول زيادة مرتبات الموظفين 2021 بعد الخصم، بقيمة 20% ضريبة المرتبات على النحو التالي:

240 جنيها حد أدنى لزيادة جداول مرتبات الموظفين 2021 بعد خصم 20% ضريبة

- الحد الأدنى في جدول زيادة المرتبات بعد الخصم من الضريبة وقدرها 20%، 240 جنيها.

- الحد الأقصى في جدول زيادة المرتبات بعد الخصم من الضريبة وقدرها 20%، 560 جنيها.

وبعد حساب الزيادات والخصومات الضريبية في جداول مرتبات الموظفين 2021، تصبح المرتبات بين الدرجات الوظيفية من السادسة الى الأولى الممتازة، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على النحو التالي:

8400 جنيه مرتبات موظفي الدرجة الممتازة.. و6000 للعالية

- مرتبات الموظفين بالدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8400 جنيه.

- مرتبات الموظفين بالدرجة العالية أو ما يعادلها 6000 جنيه.

- مرتبات الموظفين على درجة مدير عام أو ما يعادلها 4800 جنيه.

- مرتبات الموظفين بالدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها 4200 جنيه.

- مرتبات الدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها 3600 جنيه.

- مرتبات الدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها 3120 جنيها.

- مرتبات الدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يعادلها 2880 جنيه.

-مرتبات الدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها 2640 جنيها.

- مرتبات الدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها 2400 جنيه.

يذكر أنّ مرتبات الموظفين 2021 بالجهاز الاداري للدولة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية شهدت زيادة متفاوتة، منذ أول يوليو 2021 ، والمترتبة على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور، وإجراء حركات الترقيات 2021 وزيادة العلاوات الدورية والتشجيعية.