بطلة إنقاذ ابنها من الصعق: «ربنا كتبله عمر جديد وحياتي فداه»

شهدت منطقة مكتب العمل بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية لحظات من السعادة بنجاة «مازن»، بعدما نجحت أمه في إنقاذ حياته بعد مرور لحظات من صعقه بالكهرباء، الأمر الذي هز قلوب الملايين من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الذين أعربوا عن إشادتهم بالدور لالبطولي للأم .

وانتقلت «الوطن»، إلى مكان الواقعة وأجرت بث مباشر بعنوان «أول ظهور لصاحبة المشهد البطولي في الغربية: مسكت سلك الكهرباء بدل ابنها وأنقذت حياته»، ولاقى الفيديو ردود أفعال واسعة من رواد السوشيال ميديا .

الأم: عندي استعداد للتضحية بعمري كله فداءا لابني

«بشكر ربنا دايما أنه جعلني أكون سند لإنقاذ حياة إبني مازن بعدما رأيته يتعرض للصعق كهربائيا أمام عيني وعندي استعداد للتضحية بعمري كله فداءا له ولأخواته البنات»، بتلك الكلمات أعربت «مني.م»، عن حبها لإبنها وأشقائه: «دايما أنا وابني كل يوم الصبح بنروح محل البقاله كونه أكل عيشنا وفعلا هو دائما بيحرص على نظافة الشارع أمام المحل بوسط المحلة وحال انتهائه من رص الفرش واستخدامه بلاور للتنظيف تعرض للصعق، بسبب وجود سلك عاري متصل بالفيشة، فسقط أرضا وأخذ يصرخ ولكني تحركت وجذبت طرف السلك ولم أهب خطر الموت ودفعتني مشاعر الأمومة كي أنقذه وربنا يباركلي فيه ويحفظ أخوه وبناتي يارب العالمين» .

الأم: دعوات الناس أثلجت صدري

وأضافت الأم: «ابنتي الصغري هي من تسببت في نشر فيديو من كاميرات مراقبة المحل دون علمي ولكن المفاجأه التي أثلجت صدري دعوات الناس وأنا بشكر كل من دعا لأبنائي بحفظهم وبشكر كل من تحرك لمساعدتي في معالجةابني داخل مستشفي المحلة العام»، وتابعت:«الحادث تسبب في كسر أصابع يده وخضع للرعاية الصحية بعدما أجرى عملية بمستشفي المحلة العام طوال 24 ساعة الأخيرة».

الطفل الناجي: «ربنا يخليكي ليا يا أمي»

من جهته قبّل «مازن»، رأس والدته مرددا عبارة «ربنا يخليكي ليا يا أمي ومش يحرمني منك أبدا انتي سندي في الدنيا والأخرة»، وأضاف: «سلك الكهرباء المكشوف صعقني بشده يصعب وصفها ولكني لم أشعر بنفسي سوي بعد سحب أمي السلك بعيدا عن جسدي والحمد لله ربنا فداني بدعوات أمي وربنا فضله عظيم».

واختتم الطفل بقوله: «نفسي أكون سند لأمي وأبويا في تحمل صعوبات الحياة والكفاح من أجل إسعاد اخواتي البنات ومساندة أخويا الصغير ».