أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري في أكتوبر

نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، عدد من الفعاليات المميزة خلال شهر أكتوبر، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني، لرفع معدلات الأداء والتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات، حيث جرى تنظيم مشروع إدارة الأزمات والكوارث لمحافظات (قنا – الغربية) بأجهزتهم التنفيذية ومديريات الأمن، للوقوف على مدى جاهزيتهم واستعداداتهم لمجابهة المواقف الطارئة وفرض بعض السيناريوهات الطارئة.

وعلى جانب آخر، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، عدد من الزيارات لطلبة الجامعات المصرية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى قاعدة الإسكندرية البحرية وقاعدة فايد الجوية، إضافة إلى تنفيذ زيارات إلى (متحف القوات الجوية - بانوراما حرب أكتوبر - مزار تبة الشجرة).

ونظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري أيضا، عدد من الزيارات لطلبة الجامعات المصرية إلى (منتجع الجلالة – العاصمة الإدارية الجديدة – الاستزراع السمكي ببركة غليون)، في إطار حرص القوات المسلحة على توعية فئات المجتمع بالطفرة الهائلة في المشروعات القومية، كما نظمت زيارة من جامعة أسوان إلى مصابي العمليات الإرهابية بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، عرفانا بتضحياتهم في سبيل وطنهم الغالي.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، الندوة الرابعة والعشرون والخامسة والعشرون بجامعتي (القاهرة – طنطا)، في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، لتنمية روح الولاء والانتماء لدى شباب الجامعات، إضافة إلى المشاركة في المعرض السنوي الرابع عشر للثقافات العسكرية (ذاكرة أكتوبر 2021)، من خلال الأنشطة والأعمال الفنية والأغاني الوطنية التى شارك فيها عدد من طلبة الجامعات والمدارس المصرية.