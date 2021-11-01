انطلاق أول معسكر تدريبي أفريقي للملاحة الرياضية بمشاركة 12 دولة

انطلقت فعاليات المعسكر التدريبي الأفريقي الأول، اليوم الإثنين، لإعداد الكوادر في مجالات الملاحة الرياضية، وتتمثل في «إعداد الحكام، إعداد المدربين، إعداد راسمين الخرائط»، وذلك ضمن فعاليات البطولة الإفريقية الأولي للملاحة الرياضية التي تستضيفها مصر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

مشاركة 12 دولة أفريقية

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت استضافة مصر البطولة الأفريقية الأولى للملاحة الرياضية، وبطولة مصر الدولية المفتوحة الرابعة للملاحة الرياضية خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري وإلى 5 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وذلك تحت مظلة الاتحاد الأفريقي للملاحة الرياضية برئاسة مصر، وفي إطار خطة وإستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، لتدعيم أواصر العلاقات المصرية الأفريقية وسعيها نحو إعداد الكوادر الوطنية في مختلف المجالات الرياضية.

يشارك في المعسكر التدريبي 66 مشارك ومشاركة من 12 دولة أفريقية منها دول «الكاميرون، كوت ديفوار، إفريقيا الوسطي، الكونغو، موزمبيق، كينيا، ليبيا، تونس، السودان»، ومصر الدولة المستضيفة.

يحاضر في الدورات نخبة من الخبراء والمتخصصين علي مستوي العالم في مقدمتهم زوران ميلوفيتش رئيس اتحاد البحر المتوسط للملاحة الرياضية ومندوب الاتحاد الدولي، وجبريلي مدير نادي بي دابليو تي بإيطاليا.

الانتهاء من تجهيز جميع الاستعدادات

وأكد اللواء دكتور مؤنس أبو عوف رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للملاحة الرياضية، على جاهزية جميع المواقع المقرر إقامة الفعاليات بها على أرض مدينة السلام بشرم الشيخ، وسعادة الوفود الأفريقية بعد وصولهم اليوم والبدء في برنامج البطولة لانطلاق الدورات التدريبية، متوقعًا النجاح الباهر لجميع الفعاليات بفضل المقومات والإمكانيات المتوفرة.

وأكد أبو عوف، أن جميع الأمور التنظيمية المتعلقة بالبطولة انتهت، بالإضافة إلى توافر الدعم من جميع الجهات المشاركة في التنظيم وفي مقدمتهم وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح أبو عوف، «أننا نسعى جاهدين لإخراج البطولة بشكل مشرف يليق بمكانة وريادة مصر القارية، ويتناسب مع إمكاناتها المتميزة التي تجعلها قادرةً علي استضافة ونجاح كبري الفعاليات والأحداث الرياضية».