تعرف على لعبة «league of Legends» التي تحولت لمسلسل «آركين»

نشر الحساب الرسمي لـ شركة «نتفليكس»، على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، الإعلان الدعائي الأول لـ مسلسل الرسوم المتحركة «آركين»، الذي ظهر من خلاله صراع بين بطلين في العمل.

مسلسل «آركين» مبني على لعبة الفيديو الشهيرة «league of Legends»

مسلسل «آركين»، مبني على لعبة الفيديو الشهيرة «league of Legends»، كما يُعتبر أيضا من نوعية أفلام الفنتازيا والمغامرات والأكشن، من بطولة كلا من هيلي ستاينفيلد، كاتي لونج، وكيفين أليخاندرو، والذي سيعرض في 7 نوفمبر الجاري.

لعبة «league of Legends» أطلقت عام 2019

لعبة «league of Legends»، أطلقت عام 2009، والتي تملك اليوم مليارات اللاعبين حول العالم، وتنظم بطولاتها في كل القارات، كما يحصل اللاعبين الفائزين على ملايين الدولارات أيضا.

لعبة «league of Legends» مقتبسة من لعبة أخرى تحمل اسم «Dota»

واقتبست لعبة «league of Legends»، من أخرى تحمل اسم «Dota»، وعلى الرغم من أن الأخيرة كانت السباقة لهذه الأنواع من اللعب، إلا أن الأولى حازت على شهرة كبيرة، وذلك يرجع إلى الاحترافية المنتشرة بها من حيث اللعب، والشخصيات، والجرافيك، وغيرها.

لعبة «league of Legends» ثاني أشهر لعبة من حيث الجوائز التي تقدمها «Riot»

وتعد «league of Legends»، ثاني أشهر لعبة من حيث الجوائز التي تقدمها «Riot»، في عالم eSports، وبطولاتها الخاصة، كما أنها تقتبس شخصياتها من العديد من الشخصيات الشهيرة.

اسم لعبة «league of Legends» مقتبس من أشخاص ضمن فريق عمل الشركة

كما تُعد تسمية لعبة «league of Legends»، قائمة على أشخاص ضمن فريق عمل الشركة، مثل شخصية «Aatroz»، المقتبسة من «Balrog»، من سلسلة أفلام «Lord Of The Ring»، وأيضا «Talon»، من بطل سلسة الألعاب «Assassins Creed»، وغيرهم من الشخصيات المعروفة.

لعبة «league of Legends» توفر الـ«Skins»

وتوفر لعبة «league of Legends»، الـ«Skins»، عن طريق اختيارين، إما شرائها من اللعبة مباشرةً، أو الحصول عليها بشكل عشوائي من خلال الجوائز الذي يحصل عليها الأشخاص اللاعبين.