يتساءل الكثيرون من ذوي الهمم، تزامنا مع فتح المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة، عن رابط المجالس الطبية المتخصصة لحصول المعاق على بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث يتم البدء بالكشف الطبى، ثم يعقبه الكشف الوظيفي، وتمر بطاقة الخدمات المتكاملة بعدة مراحل لإصدارها، على النحو التالي:

تفاصيل التسجيل على موقع المجالس الطبية المتخصصة

- التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان https://pod.mohp.gov.eg/register للحصول على ميعاد ومكان الكشف الطبي.

- يتم الاستعلام من على موقع المجالس الطبية المتخصصة لمعرفة مدى قبول المعاق للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

ـ في حالة الموافقة من قبل اللجنة الطبية ، يتم تحديد نوع الإعاقة، واعتماد التقرير الطبي ورفعه على النظام الإلكتروني لتستلمه وزارة التضامن الاجتماعي.

إصدار بطاقة الخدمات بعد 25 يوما من الكشف الطبي

من جانبه، قال خليل محمد خليل، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الشخص ذوي الإعاقة سيحصل على بطاقة الخدمات المتكاملة خلال فترة من 25 إلى 35 يوما، منذ وقت تقدمه للحصول على الكارت وحتى الحصول عليه، لافتا إلى أن الشخص المعاق يقوم بالتسجيل على المجالس الطبية المتخصصة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

ولفت مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الشخص سيقوم بالحجز وتحديد موعد الكشف الطبي، ثم تظهر نتيجة الكشف الطبي خلال 10 أيام، وربطها في مكاتب التأهيل، نتيجة للربط الشبكي بين وزارتي الصحة والتضامن.

تخصيص خط ساخن «15044» لاستقبال الشكاوى وتحويلها

وأشار «خليل»، إلى أنه تم تخصيص خط ساخن «15044» لاستقبال الشكاوى، فإذا كانت المشكلة طبية يتم تحويلها للصحة، وإذا كانت متعلقة بالتضامن يتم التنسيق مع التضامن وإذا كانت خاصة بالبطاقة يتم تحويل المشكلة لشركة توزيع البطاقات.

وأوضح أن البطاقة يتم تجديدها كل 5 سنوات للحالات المستقرة مدى الحياة دون إعادة الكشف الطبي لتجديدها، أما الحالات غير المستقرة يتم رصد تاريخ إعادة الكشف على البطاقة طبقا لتوصية الكشف الطبي.